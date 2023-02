¿Ahora sí va en serio?

Parafraseando a la canción: Secretario tras secretario, sexenio tras sexenio. Para no ir a los últimos cinco sexenios, partamos del de Jorge Herrera Caldera, al que acaba de iniciar. La sociedad duranguense tiene memoria y los ciudadanos no olvidan. Comentamos el tema de los famosos “aviadores”, el tráfico de ventas de plazas docentes y administrativas en la Secretaría de Educación. Ha habido muchos intentos para terminar con la corrupción en esa Secretaría, y todo ha quedado sólo en buenas intenciones.

Salvo honrosas excepciones, en el 98% de los casos ha habido impunidad. Hace algunos años, se dio a conocer la venta de plazas por parte de una maestra, que hizo fraudes millonarios y hasta la fecha no sabemos en qué terminó este escándalo, al interior de la SEP. En el fallido sexenio de la alternancia, el entonces secretario de Educación, Rubén Calderón, anunció el fin de los “aviadores” y terminar con la venta de plazas docentes y administrativas. Los ciudadanos han sido testigos que sucedió todo lo contrario, es más, el tráfico de influencias y el nepotismo en su máxima expresión fue el pan de cada día en la SEED.

Con la llegada de José Guillermo Adame Calderón a la Secretaría de Educación, la cimbró con sus declaraciones. La cosa no es para menos, funcionarios, amigos y parientes de un distinguido panista, tenían sueldos, prestaciones y compensaciones más que el presidente de la República o el gobernador del Estado. En este caso, la sociedad no tiene conocimiento de una denuncia o que se esté integrando una carpeta de investigación. Hace unos días, el secretario de Educación dio a conocer que la venta de plazas, “aviadores”, trabajadores con títulos falsos y otras linduras, sin clemencia serían dados de baja. Habrá que darle al señor secretario el beneficio de la duda, esperando que en este sexenio no suceda lo mismo de siempre: Que todo cambie, para que todo siga igual en la SEED.

Y como no podía faltar la cereza del pastel, el secretario de Educación dio a conocer laudos laborales perdidos, por mil millones de pesos. ¿Y sabe usted de dónde saldrá el dinero para pagar a quienes demandaron? Por supuesto, de nuestros impuestos, faltaba más, faltaba menos. Si hubiera voluntad política de ya sabemos quién, tenga por seguro que se acabaría la corrupción en la SEED.

La pregunta del millón de dólares: ¿Por qué la SEP, es pista de “aviadores” y campo de cultivo para vender plazas? Hasta donde sabemos en el caso de dichas plazas, quienes las autorizan son funcionarios de primer nivel. Nadie se atrevería a vender una plaza administrativa o docente, sin tener la certeza de que así será. Los famosos “aviadores”, son una red de intereses creados al interior de la Secretaría. Aplaudimos la decisión del secretario de Educación, de que por fin, se termine con esta práctica de corrupción sexenio tras sexenio.