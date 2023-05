Ahora, toda la fuerza del ejecutivo en contra de la SCJN

La resolución de la Suprema Corte en contra del Plan “B” propuesto por el presidente se veía venir, pues era a todas luces anticonstitucional, y los asesores del presidente también lo sabían; pero también, el odio recalcitrante, insultos y violencia que vendrían del presidente eran esperados.

Pues sabemos que, quien le lleve la contraria, aunque se trate de sus violaciones a la Constitución, secundadas por sus profanos lacayos, son revertidas por las injurias, ofensas y agresiones que escuchamos en las mañaneras y en los medios más bajos, quizás a los que les lleve abrazos el presidente, porque para él, lo que él dice, es la ley, y no le vayan a salir con que, “la Ley es la Ley”.

Y así como aglutinó todas sus fuerzas en contra del INE, ahora anuncia su plan “C”, el cual consiste en que los mexicanos voten por “carro completo” en 2024, es decir, no sólo por el candidato de Morena a la presidencia, también por sus legisladores, para tener mayoría calificada en el Congreso, a fin de poder hacer reformas a la Constitución, pero más que nada, SEGUIR CON SU AFÁN DESTRUCTOR y ahora, atacar de lleno a la SCJN, como lo ha empezado a hacer con sus chairos ignorantes, necios e ineptos en la sede del máximo tribunal, agrediendo e insultando cobardemente y sin base alguna, en primer término, a la presidenta de la Corte y a todos los demás ministros que le hubieren llevado la contra, a quienes, según videos difundidos, les gritaban: “Traidores a la patria, pinches ratas asesinos, que renuncien, ratas de cuello blanco, etc.”, y golpeaban los vehículos de la gente que salía del establecimiento. Por lo que, yo me pregunto: - ¿Sabrán qué gritan y reclaman? Claro que no, están como la gran mayoría de los chairos, que sólo creen lo que su profeta les dice.

Desea el mesías, hacer una Carta Magna a su antojo, cómo se lo ha pedido a sus ignaros legisladores, de no cambiar ni una coma, aunque se violen los más altos niveles de las leyes establecidas y creadas para una armonía correcta entre la ciudadanía. Y, sentenció en su "mañanera" que, para poder nombrar a los ministros de Corte, mediante elección del pueblo como se hacía en la época de Benito Juárez, en donde miente y además resalta otra vez sus torpes ocurrencias, pues si así como fue electo él, que es un profundo bisoño de la administración pública, de nuestra Constitución y demás leyes que nos rigen, si los ministros de la Corte llegan a ser electos por el pueblo Y LA NULA INTERVENCIÓN DE LA OPOSICIÓN, no duden que pudiéramos tener, tarde o temprano, a Cuauhtémoc Blanco, a Fernández Noroña, o al violador de Salgado Macedonio como ministros de la Corte.

Quienes apoyan al presidente desconocen que nuestra Constitución señala las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones de la Corte, para estudiar, discutir, y emitir sentencias definitivas en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que surjan entre los poderes de la unión, los poderes estatales, autoridades municipales, los órganos autónomos, o la contradicción de una norma con la carta magna, esto de acuerdo con la Ley establecida, no con las que desea inventar el presidente y sus ignorantes de Morena; y, como señaló el ministro Javier Láinez: “La justicia no se vota, la justicia se otorga a quien la tiene”.

Es normal que los chairos, los necios, tontos, ignorantes e iletrados gobernadores y demás feligreses del presidente se crean o se cieguen de lo que les diga, pero los que conocemos un poco de Derecho, estamos en disposición de felicitar a los ministros de la SCJN, por no dejarse amedrentar por el presidente López Obrador y, haber resuelto conforme a los cánones legales establecidos, con excepción de Loretta Ortiz, que es ministra a modo del presidente y de Yasmín Esquivel, pues fuentes fidedignas aseguran que, copió el voto de la resolución de la ministra Loretta.