Aispuro le apuesta al olvido ciudadano

Conociendo la amnesia de los duranguenses, no es descabellado especular, que José Rosas Aispuro Torres, le apueste a esa debilidad, para que sin ningún prejuicio, su mente maquiavélica y perversa diseñara semejante idea de querer ser senador, quizá no con el ánimo de lograrlo; pero sí de caldear los ánimos en esa dirección y enfriarlos en el haber de los fraudes y robos de su administración, que hasta a los más escépticos hacen reventar.

Sobre el caso Aispuro, me había propuesto no mencionarlo nunca. Pero ahora que las circunstancias me obligan, quizá seducido por la trampa que en la mesa del juego ha puesto, pago la entrada para jugar sólo dos cartas: la falta de hombría del susodicho y el exceso de pies con que gobernara al pueblo, el político al que le tuve gran afecto y respeto.

Consideraciones que le perdí, desde que observé su nefanda forma de gobernar, donde las trampas yarreglijoseran sus herramientas y que a la fecha sigue operando con gran maestría, como el hecho de blofear, asegurando que la derecha y su partido, ya le tienen asignada una senaduría para el 2024, garlito que ya trae de cabeza a todos los medios de comunicación, a los que ante su falta de hombría está utilizando a través del rumor, que se ha posicionado como la discusión bizantina del momento.

Innegable proeza donde ingenuamente abundan las percepciones que van desde los juicios hasta las condenas. Desde las expresiones críticas hasta las sarcásticas, que si bien no le ayudan; pero si alientan su ego, desde el momento que alguien lo toma en cuenta y que sus credenciales de poco hombre, certificadas con los pies, aún sirven para algo.

Las equivocaciones tienen un gran precio y lo acepto porque soy humano. Sin embargo, no es válido tropezarse dos veces con la misma piedra, pero no queda de otra más que jugársela, cuando ésta reaparece por obra y gracia de tipos despreciables y ladinos, a los que nunca hay que desafiar, pero si intentar conocer sus cartas mediante la salida: “pago por ver”.

Cartas que no tardaremos en observar y de ahí desechar o tomar en serio,el escándalo que ha suscitado la supuesta aspiración de Aispuro Torres al Senado de la República, cosa que no creo, pero si fuera realidad no tendría problema con la ciudadanía por lo que arriba he mencionado, ya que la nobleza del pueblo es mucha y la desvergüenza de los políticos no tiene límites.

De ahí que se valgan de todas las artimañas para capitalizar “el importa poco de la ciudadanía” la que en un abrir y cerrar de ojos echa en saco roto todo lo que le haya ofendido o todo lo que le haya lastimado.

Y ahí vemos al güero aventándose ese ardid, del cuento senatorial para distraer a la opinión pública y se olvide de sus atracos, que dicho sea de paso de aquí al 2024, esos polvos ya ni el viento perdería el tiempo en levantarlos.

La supuesta hazaña del aspirante, sin duda que se deriva de dicha experiencia y del andar de sus antecesores, a los que algunos analistas cuecen aparte, omitiendo que en la realidad del desempeño han sido iguales o peores. De ahí que al ser selectivos pierden credibilidad, porque el rasero que aplican no es parejo.

Pero el objetivo del aspirante no es que lo comparen con los demás, sino que se entretengan alrededor de su persona, aunque sea con el peor de los talantes, ya que hablar de su inquietud política, opaca la incómoda posición de deshonestidad que a pulso se ha ganado y que en el peor de los casos, pudiera ser el sustento de su aspiración desvergonzada.

La que sin duda ha sido superada con el poder de su astucia, al lograr que la opinocracia cayera en su juego, dándole así la ventaja de mantenerlo vigente y pese las fuertes descalificaciones no lo dan por muerto, porque el tiempo que le están invirtiendo es el oxígeno que su propósito necesita.

De ahí que el cálculo mediático del exgobernador milimétricamente fue certero, dado que todas las opiniones se han volcado alrededor de su cinismo político, el cual ha hecho palidecer sus desfalcos financieros, los cuales la ciudadanía ya está superando y olvidando y no sería capaz de cerrarle el paso a la senaduría, si los intereses mezquinos se lo proponen.

Conociendo el terreno que pisa, no ha dado paso en falso, al contrario ha sido oportuno, porque el escándalo que esperaba ha superado el enojo de aquellos que se sentían víctimas del saqueo y que ahora han puesto de lado, para tirotear ese borrego, que de ser real dudo mucho que le atinen.

Y la realidad se refleja en artículo tras artículo, en opinión tras opinión, la inconformidad tras las intenciones del exgobernador crecen, mientras disminuye en el rubro de sus saqueos. Su frivolidad política aumenta y la venganza a su deshonestidad desciende. La descalificación a su idea se extiende y la condena a su pillaje se va encogiendo. De ahí los resultados de la jugada maestra, que aunque parezca absurda, el linchamiento mediático no le va cerrando los espacios, al contrario se los va abriendo

En el afán protagónico de los medios, considero yo, que están inmersos en una paradoja, porque los cañonazos de tinta y papel que le han arrojado, eso es lo que necesitaba el susodicho para resistir y sobrevivir. Ahora con la vigencia que le han dispensado, su destino político se aleja del basurero de la historia y su integridad personal de los muros de la cárcel.