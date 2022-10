Albert Einstein y la música

Estimado lector, quizá coincidamos en este momento con el deseo de encontrar un pequeño oasis donde nuestras mentes se alejen un poco del “concierto” político y de los males que aquejan al mundo. En este tenor, me di a la tarea de investigar algo que atrapara mi mente por unos instantes, lo descubrí y lo comparto con usted.

El tema en cuestión es la segunda pasión de Albert Einstein: La música.

Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en el seno de una familia judía, en Ulm, Alemania. Falleció el 14 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos.

Su madre tocaba varios instrumentos musicales y ella fue la inspiración motora y motivadora de la pasión de Einstein por la música desde pequeño. Tenía otra pasión de la que se ha escrito poco: El violín.

A los seis años de edad comenzó a tocar este maravilloso instrumento y más adelante el piano. Según sus propias palabras, el violín era su mayor alegría. Se comenta que el aprendizaje del violín fue para Einstein algo natural. Sin embargo, como muchos niños que se inician en el aprendizaje de algún instrumento musical, se aburrió y dejó la educación musical a los 13 años, sin embargo, el violín fue su leal compañero durante toda su vida. Curiosamente llamaba a su violín “Lina”.

Con tal de involucrarse con la música y estar cerca de ella, tocaba con científicos amigos, con vecinos o con cualquier persona que le ofreciera la oportunidad de “tocar a Lina”. Se sabe que participó en conciertos públicos y privados, que acompañó al órgano en alguna sinagoga y que en varias ocasiones contribuyó a recaudar fondos para la causa sionista.

El compositor favorito de Einstein fue Wolfang Amadeus Mozart. Todos tenemos una razón para que nos guste un género de música, un compositor, un intérprete, etc. Las razones de Einstein por Mozart era que la música de este genio musical la consideraba tan pura que le parecía que siempre hubiera estado presente en el mundo, esperando ser descubierta por Mozart, el maestro.

Aparte de Mozart escuchaba con admiración y gusto a Bach, Schubert, Vivaldi, Corelli y Scarlatti. A Beethoven lo razonaba muy dramático y no lo escuchaba con emoción.

En algunos documentales inéditos, muestran que Einstein tuvo una gran amistad con el extraordinario violonchelista español Pablo Casals, quienes además de la música, los unió la lucha contra la tiranía de los pueblos. Pablo Casals, dirigiéndose a Einstein, contra la dictadura franquista, aseveraba que “las únicas armas de que dispongo son la batuta y el violonchelo, no son mortíferas, pero no tengo otras. Con ellas protesto contra lo que me parece ignomioso para la humanidad”. Actitud que le valió los elogios de Einstein.

El creador de la Teoría de la Relatividad, no sólo tocaba el violín y el piano, también era compositor. Respecto a esta actividad casi desconocida de Einstein, solía decir, “primero improviso y si esto no me ayuda, busco consuelo en Mozart; pero cuando estoy improvisando y parece que algo consigo, necesito las claras construcciones de Bach para llegar hasta el final”. Compuso varias piezas.

Einstein muchas veces manifestó que, si no hubiese sido científico se habría dedicado a la música, incluso compuso varias piezas, en lo personal las he buscado, pero no he tenido éxito.

En 1950, le fue prohibido tocar el violín por prescripción médica, el piano era su consuelo. Su violín lo heredó su nieto Bernhard Caeser, hijo de Hans Albert. Se ha relacionado la genialidad con grandes cualidades para la música, ¡Einstein no era la excepción!

Hasta la próxima…