Alcaldesa de Vicente Guerrero cumple

Antes de entrar en materia quiero hacer público mi reconocimiento a Juanita Acevedo, presidenta municipal de Vicente Guerrero, de igual forma a Manuelito Soto Domínguez, presidente de la Junta Municipal de San Francisco Javier, por haber resuelto entre ambos, el problema de la escasez de agua potable en un sector de Jaripa, el barrio más popular de dicha comunidad.

Sin exagerar hace más de 20 años que dicho sector del barrio mencionado, no padecimos la escasez de agua potable, sino la suspensión total del vital líquido, ya que por cuestiones de planeación y la morosidad e irresponsabilidad de algunos usuarios, que no conformes con utilizarla a raudales, se dan el lujo cínico de no pagarla. De ahí que la paciencia y creatividad de nuestro presidente de la junta municipal y la colaboración de la alcaldesa, sean efectivos para paliar aunque sea en parte dicha problemática.

En ese lapso de tiempo que arriba citamos, fueron alrededor de seis alcaldes a los que de mil formas los vecinos afectados imploramos su ayuda, para que se resolviera el problema del agua potable en dicho sector, pero jamás nos hicieron caso, pese a las promesas que hacían en campaña y que una vez sentados en el poder, sólo asumían la actitud de hacerse huajes y a nuestras espaldas burlarse de nuestra necesidad.

Sin hacerle tanto al mártir, pero hay antecedentes de los altos costos de que fuimos víctimaspara subsistir a la par con nuestras plantas, ya que tuvimos que cavar norias, instalar bombas, pero nunca dieron abasto, porque el aforo de los veneros subterráneos son muy escasos. De ahí que teníamos que complementar el gasto con la compra de pipas de agua, mientras los alcaldes se la pasaban chupando y hartándose a costillas del sagrado tributo de nuestros impuestos.

Fueron tantas las vicisitudes que tuvimos que sortear, que contarlas en estas páginas sería imposible, pero si bastan para dejar constancia que ahora que la presidenta Juanita Acevedo cumple su promesa, aún siendo escépticos podríamos empezar a creer que los milagros existen, porque en los estertores de la escasez del vital líquido que padecimos y el andar del sacrificio que hicimos para conseguirlo durante tanto tiempo, seguramente ya no estábamos cansados, sino rendidos.

Pero nuestra resistencia no tuvo límites ante dicha pesadilla a la que nos sometió la irresponsabilidad de los expresidente municipales, que seguramente a la fecha algunos mequetrefes se sientan intocables e irreprochables, ante nuestro juicio de ponerlos en el basurero de la historia, por su espantoso y criminal abandono y a la vez aplastarlos con el pedestal que habremos de levantar en nuestra memoria a la primera presidenta municipal.

Dirán los ociosos que exagero, porque lo que ha hecho la alcaldesa no es más que parte de su obligación y quizá les sobre razón; pero faltan a la verdad, cuándo habría que recordarles que también era obligación de los ex presidentes municipales y todos se hicieron patos, cuando dicho problema era planteado por los sedientos; ya que su agenda no daba cabida a asuntos que no redituaran billetes para robárselos.

Esa es ahora la diferencia, Juanita llegó para resolver problemas, mientras el reto de los anteriores era provocarlos, porque su voracidad centavera no tenía límites y su avaricia se pasaba de tueste cuando a las comunidades las conformaban con una mísera lata de pintura corriente o la presencia de una mano de chango desvencijada, para que ahondara más los baches de las calles y las tolvaneras fueran pródigas en tiempos de aire y lodazales insalubres en tiempos de lluvia.

Sin duda que con Juanita en la presidencia las cosas empiezan a verse diferentes. Ojalá y pronto desaparezca la infamia y corrupción en que la sumieron los pillastres del PRIAN, que llegaron al poder para vaciar las arcas y llenarse los bolsillos. Que llegaron al poder para emprender negocios bajo su sombra y que ahora nos presumen que les va muy bien.