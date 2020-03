Alcemos la voz como familia

La semana pasada consideramos la historia de dos mujeres, poco conocidas, pero heroínas de verdad, temerosas de Dios, quienes estuvieron dispuestas a arriesgar sus vidas por salvar a toda una generación de niños hebreos, y a toda una nación en la persona de Moisés. Sifra y Puá son sus nombres.

A diferencia del Faraón que veía una amenaza en los niños por nacer, estas mujeres fueron capaces de ver lo que Dios ve: Una generación excepcional. Toda la Biblia es elocuente en hacernos saber que las mujeres siempre son grandes protagonistas en el plan de Dios y por ende en la historia de la humanidad.

Existen otras dos mujeres importantísimas en la historia de Moisés. Una es su mamá, Jacobed, quien con su esposo ideó un plan para salvar al niño. No sólo arriesgó su vida al hacerlo, sino renunció también a sus sueños de madre. Fabricó una canasta de juncos y la untó con brea arrojándola al turbio Nilo. El plan no podría funcionar sin la intervención de la otra heroína, su hija María, quien provocó una suerte de “adopción espontánea” por parte de la hija del faraón, y no sólo eso, sino también la posibilidad de que el bebé fuera amamantado y criado por su verdadera madre al sugerirla como nodriza. Otra vez, dos mujeres haciendo historia.

Como hija, como hermana, como esposa, como madre, como abuela, la mujer tiene y ha tenido un papel preponderante en el mundo, pero especialmente en México. Miles de hogares donde las mujeres han sacado adelante a su familias solas, sea por una repentina viudez o, como en el mayor de los casos, por el ausentismo del varón, del padre. Miles de hogares donde las hermanas mayores han criado literalmente a sus hermanos menores sea por necesidad o por mandato cultural. ¡¿Qué decir de la abuela mexicana?! Capaz de criar a los hijos de sus hijos, asumiendo no sólo la carga emocional y afectiva, sino muchas veces hasta la económica.

Con todo, este tipo de heroísmo es coyuntural, no es parte del plan ideal de Dios. El plan de Dios para la mujer es que desarrolle su rol de hija, esposa y madre dentro de ese núcleo que Dios ideó, con la presencia comprometida del varón, del esposo, del padre; donde es protegida, admirada y se siente realizada como mujer: LA FAMILIA.

Como nunca antes nuestro país está sensible a la realidad de que los feminicidios lejos de reducirse se han acrecentado. Las convocatoria de los diferentes grupos para manifestarse es comprensible y legítima, aunque probablemente “un día sin mujeres” no sea el móvil efectivo y mucho menos el más saludable.

Los colectivos feministas se han caracterizado generalmente por alzar su voz desde el resentimiento y la violencia de género, y probablemente esta no sea la excepción. Así que te propongo que ahora sí apoyemos el reclamo de las mujeres del país pero desde el ámbito donde la mujer es por excelencia femenina: LA FAMILIA.

Los cristianos de todo el mundo coincidimos que no ha existido mujer más ejemplar como mujer, como esposa y como madre que la Virgen María. Obediente a Dios, sujeta a su esposo José, fiel seguidora del Mesías, Su Salvador, paradójicamente, su propio hijo. Aquel a quien había amamantado tendría que verlo ahora ensangrentado, avergonzado y agonizando, ella por amor a Él, Él por amor a nosotros. Aún en ese momento Jesús también alzó su quebrada voz como familia, cuando en el discípulo amado le dio a su madre un hijo adoptivo.

Un grupo de asociaciones civiles nos estamos convocando mañana domingo a la plaza pública, para pedirle a Dios por nuestro país y realzar el valor y la dignidad de la mujer, creada a imagen y semejanza de Dios, llena de belleza y singularidad, con un lugar único y preponderante en Su plan para salvar a la humanidad. Mañana domingo te convocamos, en la Plaza IV Centenario, en punto de las 6 p.m para que juntos ¡ALCEMOS LA VOZ COMO FAMILIA!