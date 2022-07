Estimado lector, le presento algunos datos de Alexander Boris de Pteffel Johnson. Nació en Nueva York el 19 de junio de 1964. Conocido como Boris Johnson hijo de padres británicos, el Sr. Stanley Johnson y su Sra. madre Charlotte Johnson Wahl. Johnson, tenía las dos nacionalidades, la británica y la estadounidense, en 2015 renunció a su ciudadanía estadounidense.

Boris Johnson estudió Filología en la Universidad de Oxford. Tiene conocimientos de francés, italiano, alemán, español, latín y griego antiguo. Se caracterizó en sus columnas periodísticas y en sus discursos por el uso de referencias clásicas.

Posteriormente inició su carrera como periodista en The Times, después laboró en el Express & Star, de la ciudad de Wolverhampton. Después se trasladó a Bruselas enviado por The Saily Telegraph en 1989. Diez años después fue nombrado director de The Spectator.

En el 2001, Boris Johnson fue elegido para representar la circunscripción de Henley en el parlamento del Reino Unido. En el 2004 fue vicepresidente del partido Conservador. En 2005, David Cameron, eligió a Johnson para el puesto de portavoz de educación Universitaria.

El 5 de mayo de 2008 fue elegido alcalde de Londres, cargo al que fue reelegido del 2012 al 2016. El 13 de julio de 2016 fue nombrado secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad en el gabinete de la ministra Theresa May.

En 2019, la ministra Theresa May anunció su renuncia como líder del Partido Conservador, entonces Johnson se postula y gana la elección partidista.

El 24 de julio de 2019 se convirtió en primer ministro del Reino Unido, tras recibir el encargo formal de la reina Isabel II para conformar su gobierno.

Una de las decisiones fuertes y controvertidas de Boris Johnson fue cuando hizo el nuncio en noviembre de 2020 de elevar un 40% el arsenal británico de cabezas nucleares. Esa decisión implicaba el aumento del presupuesto de un 10% en los próximos 4 años, y dijo: “Hemos decidido que la era de los recortes ha terminado. Este dinero extra nos permitirá tener un gasto militar de al menos el 2.2% de nuestro producto interno bruto; más que nuestro compromiso con la OTAN, más que cualquier otro país europeo y más que cualquier otro país de la Alianza atlántica aparte de los Estados Unidos”.

Boris Johnson fue una figura prominente a favor de la salida del Reino Unido de la Eunión Europea, conocida como el Brexit, en un referéndum que dividió a los ciudadanos británicos. Bajo su gobierno se logró un acuerdo que permitió que el Brexit se concretara el 31 de enero de 2020.

No se puede soslayar que Boris Johnson en las elecciones generales de 2019, llevó al Partido Conservador a su mayor victoria parlamentaria desde 1987, logrando el 43.6% de los votos, siendo éste el mayor porcentaje obtenido por cualquier otro partido desde 1979.

Sin lugar a dudas fue un ministro muy controvertido en su vida privada, como periodista y como político. Tuvo éxitos y fracasos, como todos los primeros ministros y ministras de este país.

Tras una gran cantidad de escándalos en su vida personal, Boris Johnson anuncia su dimisión como líder del partido conservador el 7 de julio de 2022.

¡Hasta la próxima!