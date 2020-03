Alfonso Ramírez Cuéllar y su efecto colateral

No sabemos, si el exdirigente del Barzón como responsable de Morena a nivel nacional, puso en orden a los morenistas locales empezando, por Armando Navarro, ¿o vino sólo de turista y cambió todo para que no cambiara nada? Se supo que una persona de apellido Montiel y Jorge Silverio Álvarez podrían quedar al frente, se les comunica que si es pasión, que se les borre. Este último conocido de ser un operador de Gonzalo Yáñez y de Patricia Ortega. Lo cierto es que en este partido, no se ve un perfil que tenga las características políticas y morales para disciplinar a los grupos que ya se disputan las candidaturas de 2021.

Lo que quedó claro es que, Ramírez Cuéllar hizo política en los medios y dejó, para mejor ocasión el desorden de su partido. El influyente diputado tiene una amiga muy cercana en Durango nos referimos, a la diputada federal por el I Distrito a la que al parecer, ya le dio línea para reelegirse. Ramírez Cuéllar soltó de su ronco pecho: “Durango tendrá gobernadora”. Pero como dice el dicho: “Del plato a la boca a veces se cae la sopa” ¿Qué estarán pensando Martha Olivia García, Maribel Aguilera, Margarita Valdez, Sandra Amaya y Alma Marina Vitela?

Y claro, las respuestas del PAN y del PRI no se hicieron esperar. Las palabras del dirigente las hizo en clara alusión a las mujeres de su partido tal vez por eso, Verónica Pérez presidenta estatal del PAN le reviró: “El PAN ganará en Durango”. No aclaró la panista si será con una candidata o con un candidato, sino todo lo contrario. A propósito ¿ve usted, una mujer de ese partido con posibilidades de ganar la Gubernatura? Nosotros tampoco. Y ya encarrerado el gato, ni a Jorge Salum del Palacio.

No pasa una semana en que no cometa errores y no falta quien, le haga la vida de cuadritos incluyendo demandas laborales las que él califica como intenciones políticas. Bueno, pero a lo mejor Verónica Pérez tiene un “guardadito” para 2022.

Enrique Benítez el polémico presidente del CDE del PRI, afirmó: “Ninguna mujer gobernará Durango”. Al menos, en clara referencia a las mujeres de Morena su argumento, que ese partido está muy dividido. Sería bueno apuntar que todos los partidos gozan de cabal salud, unidad que ya la quisiera Obama. En este contexto, podríamos hacer una excepción: El Partido Verde al mando de Gerardo Villarreal no tiene este problema ya que, parafraseando al clásico, El partido soy yo. Por cierto, la primera mujer que pudo gobernar Durango fue Judith Murguía Corral pero no quiso. La pregunta clásica: ¿Está preparado Durango para que lo gobierne una mujer? En 2022 lo sabremos.