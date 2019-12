Algo de política y creación y el debate cultural en México

Hay que agradecerle al presidente Echeverría la represión contra Excélsior y don Julio Scherer de 1976, que acabó también con la revista “plural” que le publicaba el periódico mensualmente a Octavio Paz cuando por fin se estableció en México luego de su renuncia a la embajada de la India por la matanza del 68, porque después de la indignación y la incredulidad se fueron organizando muchas reuniones por todos lados para imaginar qué hacer, cómo responder, y como veremos los resultados fueron ricos y variados.





Y curiosamente en ese 1976 el PAN vivió una de sus mayores crisis al grado de no lanzar candidato a la presidencia, por lo cual la que destacó fue la candidatura del líder ferrocarrilero Valentín Campa, elocuente y muy querido candidato del Partido Comunista Mexicano, a tono con el año del “eurocomunismo” en Europa, que yo creo que animó a don Jesús Reyes Heroles a aconsejarle la “Reforma Política de 1978” a José López Portillo.

Había pasado la etapa de la revista “Política” y hacía lustros que “Siempre” era la que se buscaba, con sus articulistas venidos de España y por supuesto los de aquí y un suplemento cultural muy influyente con Fernando Benítez al frente y ya con el apoyo de Huberto Batis, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y dos personajes fuera de serie que entraron y salieron, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis; este último que años después yo se lo presentaría accidentalmente a Evodio Escalante en Xalapa, y que ya hacía mucho era amigo de Fernando Andrade; y Evodio acabó de colaborador de Monsiváis y luego de Batis como se verá al hablar del suplemento “Sábado”.

Pues gracias a la represión del presidente Echeverría nace la revista “Proceso”, que se convirtió en indispensable y en una gran empresa editora de libros y números especiales de la revista, al mismo tiempo se creó otro periódico, el “Uno más Uno” con uno de los mejores suplementos culturales en la historia de todos los que se han hecho en la historia del periodismo, sobre todo en el lapso en el que lo tuvo Huberto Batis que acaba de morir después de haber visto el grueso volumen que se dictó con una buena selección de unos años del suplemento cultural “Sábado”, donde se dio el análisis y la crítica con libertad y permanencia, como en ningún otro lugar.

Yo había publicado poesía y narrativa; había escrito dos novelas en circunstancias tormentosas y por primera vez estaba escribiendo una tercera en sana paz; me había ido bien en premios durangueños, regionales, nacionales, e internacionales; sabía que Huberto Batis maltrataba a los que le llevaban colaboraciones por lo tanto no me interesaba visitarlo; pero un día uno de sus polemistas favoritos insultó a Mario Benedetti y dijo otras burradas, y ya se me hizo demasiado entonces me puse a escribir un largo texto para hacer pedacitos a Roberto Vallarino, que ya había polemizado largamente con Evodio, si no me equivoco; texto en el que metí de todo, desde luego, como asunto clave el respeto que debe prevalecer en las polémicas en especial con una persona querida por todos como el Uruguayo universal.

Y de paso no sé cómo estuvo que mandé la mejor traducción que existe del poema de Constantino Cavafis, “La ciudad”; “Iré a otro país, dijiste, encontraré otro mar, una ciudad mejor”. Llevándole mi largo escrito a Batis a su oficina a una hora en que yo sabía que no habría llegado.

Ante el asombro general, empezando por el mío, en el siguiente número de “Sábado” salió mi escrito con letras pequeñas, porque obviamente no estaba programado, y luego por varios lados me llegó el recado de que Batis quería que fuera a visitarlo. Ahora voy a contar algunas cosas sueltas para no extenderme demasiado. Para mi sorpresa Benedetti me envió un recado de agradecimiento con Batis por haber puesto en su lugar a Vallarino, con sus domicilios en Montevideo y en Madrid, y años después en la capital española le llamé y hablamos de muchas cosas; por cierto llegó quejándose de un periódico en el que no le habían pagado lo acordado, y yo sin decir nada pensé lo que podría pasarme a mí, como así fue, si eso le pasaba a Benedetti.

Regresando a México, me hice colaborador del suplemento y articulista político del periódico, razón por la que me llamaron a la casa de don Lázaro Cárdenas en Las Lomas, donde despachaba Cuauhtémoc con quién hice amistad inmediatamente y lo acompañé durante años. Luego algo que casi nunca pasa al mismo tiempo, Batis me puso los martes de articulista político y los sábados de articulista de cine, aparte de las eventuales aportaciones a “Sábado”; una época muy creativa y muy importante.

Mucha gente como yo está recordando a Huberto Batis porque se lo merece y es lo mínimo que podemos hacer. Es una persona que realizó un extraordinario trabajo por el arte y la cultura en México. Saldrán cosas sobre él en muchas partes y será recordado siempre.