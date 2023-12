¿Alianza planchada o en riesgo?

Si el presidente del PRI estatal Arturo Yáñez Cuellar, ya anunció que se registrará para el senado de la República; ¿quién le dio luz verde? Priistas aseguran, no fue quien despacha en el Bicentenario, Entonces, ¿“Alito” Moreno dio la línea? Aún siendo amigo personal del presidente nacional del PRI, no sería malo recordarle a Yáñez Cuellar, que en política no hay amigos, solo intereses. Y si tomamos como un mensaje, la foto de Ismael Hernández Deras y Gina Campuzano juntos, lo más seguro es que no hay nada para nadie o como dijo el clásico, sino todo lo contrario.

Hasta hace un mes, todo era color de rosa, días de vino y rosas entre el PRI y el PAN, pero en estos días en los que se tomarán decisiones, se pueden poner en riesgo los acuerdos de la alianza. Hace ya algún tiempo, el gobernador Esteban Villegas Villareal, dio el primer aviso: “si Aispuro aparece en la boleta, no habrá alianza”. En este contexto, a nivel local crece el rumor de que Marko Cortés pretende poner en la primera fórmula al senado, a José Rosas Aispuro. Como se dice, en política nadie está muerto y tampoco hay imposibles, sin embargo, esto se mira poco probable pero ya sabe usted, como se las arreglan en las cúpulas de los partidos, para decidir quiénes serán las candidatas o candidatos.

En este escenario, las palomitas blancas vestidas de azul, tienen un dilema que resolver: la alianza o Aispuro. Pero del lado de los priistas, no cantan, mal las rancheras. La posible candidatura de Gina Campuzano encabezando la fórmula, les movió el tapete, por no decir, que se les hace bolas el engrudo. Tal vez, los priistas y su jefe político, nunca advirtieron una candidatura siglada y tuvieran que recurrir a un plan “B” o hasta un plan “C”, ahora que están de moda.

El que despacha en el Bicentenario, tiene que mover muy bien sus piezas del ajedrez político, sino quiere que las palomitas blancas vestidas de azul lo pongan de rodillas.

¿De quién depende que vayan otra vez en alianza el PRI, PAN y PRD? ¿De Esteban Villegas o de Marko Cortés? Sin duda, creemos que la responsabilidad es del presidente nacional del PAN, Marko Cortés. Se quiera o no, Villegas Villareal le lleva ventaja al panista, cuando llegue la hora de imponer condiciones. El PAN si fuera solo o con el PRD, ni yendo a “Chalma” llegarían al senado de la República. En cambio, los tricolores si van solos que mal acompañados, si tienen muchas posibilidades. Hay que ver también, que en esta elección que viene, podría estar en juego la sucesora o sucesor del actual gobernador.

Por otro lado, son muchas y muchos los que buscan ser candidatos o candidatas al senado, a la cámara de diputados y ya de perdido, a diputaciones locales por parte del PRI. A eso habría que agregar, a quienes están buscando la reelección, entonces, como dijo el clásico; esto se está volviendo un reborujo. Y por supuesto, lo partidos de enfrente no están cruzados de brazos y están decididos a ponerle el segundo piso a la 4T.