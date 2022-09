Alito: juntos, pero no revueltos

En el Bicentenario se vio a Marko Cortés y a Chucho Zambrano agarrados de la mano, compartiendo la misma mesa, el pan y la sal. Y a Alito con su fiel escudero, Arturo Yáñez. Ni modo, el efecto Layda Sansores le alcanzó a la alianza Va Por México. En la toma de posesión de Esteban Villegas Villarreal, no fue posible ver a los tres mosqueteros de la alianza juntos, como a aquellos que decían “todos para uno y uno para todos”. Hoy, los líderes del PAN y del PRD se dicen traicionados por el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Como todos sabemos, el exgobernador de Campeche negoció en Palacio Nacional el apoyo de los diputados de su partido para que la Guardia Nacional dure hasta 2028. Al PAN y el PRD, hoy convertidos en paladines del respeto a la Constitución y los Derechos Humanos, se les olvidó otra vez que, como el corrido, fue Felipe Calderón el que la mecha encendió y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Muy sencillo. Felipe Calderón sacó a los militares a las calles, pero en ese tiempo no se violó el artículo 129 constitucional, como hoy argumenta la oposición. Por esta y otras razones, Marko y Chucho rompieron con el PRI de manera temporal para ir juntos en 2024 en contra de AMLO. La posible violación a la Constitución y a los Derechos Humanos es lo de menos, lo que realmente interesa es cómo regresar a la presidencia de la República.

No sabemos cuánto tiempo pueda durar el famoso rompimiento de la Alianza Va Por México, y como diría el clásico, no hay rompimiento que dure 100 años ni alianza que los aguante. Si el PAN y el PRD fueran congruentes con el anuncio que han hecho y fueran juntos en 2024, corren el riesgo hasta de perder su registro. Sólo yendo juntos PRI, PAN y PRD juntarían votos para seguir cobrando las famosas prerrogativas, que no son otra cosa que recursos púbicos de nuestros impuestos. En política, las cortesías cuestan. Para Esteban Villegas y Arturo Yáñez lo ideal hubiera sido ver juntos a los tres mosqueteros. Los tiempos de la campaña política de Esteban quedaron atrás, pero ahí quedan para la historia las fotos alzándole los tres la mano al hoy gobernador del estado.

Pero no hay borrachera que no tenga sus malestares o el efecto colateral que dijo el general. En este contexto, Alfredo del Mazo podría ser el más afectado. Como usted sabe, los divos de la opinión pública nacional, aseguran que el próximo año en el Estado de México se podría definir el destino de 2024. El gobernador del Estado de México y representante del Grupo Atlacomulco, piensa que está en la jugada presidencial y se sacó un as de la manga. Está convencido de que mientras son peras o son manzanas, buscará que el PRI, PAN y PRD vayan juntos en un acuerdo estatal. Con el PAN y con el PRD no habría problema, pero el PRI tendría que tener el aval del presidente nacional de ese partido. Si la ruptura temporal de la alianza estuviera vigente para esas fechas, al gobernador Alfredo del Mazo y al grupo Atlacomulco, si es pasión, que se les borre.

La política es como el amor, nada está escrito. No sabemos, en el caso de la Alianza, quién chantajea a quién, mucho menos si el rompimiento es definitivo o sólo quieren asustar al PRI con el petate del muerto. Si Alito en esos tiempos todavía es presidente del tricolor, la alianza se complicaría mucho más. Si otro fuera el escenario, los tres partidos políticos irían juntos en contra de AMLO. Se nos olvidaba algo: este rompimiento va encaminado a hacerlo con Alito por su traición, pero no aclaran si lo hacen, con todo lo que significa el priismo nacional. ¿Pondrán de rodillas al PRI Marko Cortés y Jesús Zambrano?