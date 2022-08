Alito, la alianza y el PRI

El famoso Alito, tan cerca de un juicio de procedencia y tan lejos de encabezar la alianza Va por México. Ni duda cabe: A Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI le tenían su “guardadito” y como la canción, “todo se derrumbó dentro de mí… dentro de mí”.

Como ya es de conocimiento público, la Fiscalía de Campeche inició un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados con el fin de quitarle el fuero al polémico priista, para llevarlo ante la justicia por supuesto delito de enriquecimiento ilícito más lo que se acumule esta semana.

Iniciados los trámites para el juicio de procedencia en la cámara baja mientras son peras o son manzanas, Alito debería de contratar a un equipo de abogados para su defensa o sólo que esté pensando en un defensor de oficio por no tener recursos para una defensa particular. Por tratarse de un político que aspira a encabezar en 2024 la alianza Va por México, dará mucho que hablar de aquí en adelante.

El asunto de Alejandro Moreno Cárdenas, no es sólo legal, es también político. Se ha comentado que la estrella política de Alito dejó de brillar, cuando encabezó el voto en contra de la reforma energética del presidente López Obrador. Y aunque AMLO al final se salió con la suya, Alito escuchó el canto de las sirenas y como dijo el clásico, amor con amor se paga.

¿Qué le espera al PRI, PAN y PRD por el efecto colateral ? Por supuesto, que podría ser demoledor para las aspiraciones de estos partidos. Como dice el refrán: A río revuelto ganancia de pescadores. En pasadas colaboraciones comentamos que Alito pediría ser mano en el Estado de México, con el argumento de la mayoría de votos de la pasada elección, donde Alfredo del Mazo obtuvo más de 2 millones de votos, el PRD más de un millón y el PAN 650 mil votos. Hoy Alejandro Moreno Cárdenas con problemas legales y políticamente en caída libre, le pone al PAN y al PRD, la alfombra roja para encabezar la alianza en 2024. Y, por si fuera poco, si van juntos en el Estado de México, sería un suicidio que un candidato del PRI encabece la alianza.

Ahora los priistas por el caso Alito, les puede crecer como una bola de nieve. Desde hace mucho tiempo, las vacas sagradas de PRI vieron que el campechano le estaba haciendo daño a su partido. Con las derrotas recientes muchas y muchos refiriéndose a Alito decían, “hablando claro no te tengo ya confianza”. Esto no quiere decir, que los del PRI anden huérfanos de amores o arrastrando la cobija, eso ni pensarlo.

Hay que recordar: desde 2018 el PRI ha estado herido de muerte, pero como alguien dijo, nadie le ha puesto el último clavo al ataúd. Las cosas se les pueden complicar a los priistas en 2023 y 2024 por el efecto Alito. Con todos sus defectos no pudieron hacer que renunciara como se lo pidieron no hace mucho, pero ahora el de Campeche ya no tiene nada que hacer en el PRI.

El daño a la alianza en el Estado de México por parte de Alito les cayó como anillo al dedo al PAN y al PRD. Es casi imposible que los priistas se sirvan con la cuchara grande como es su costumbre en 2023 y 2024. Esto no significa que los tricolores se vayan a cruzar de brazos. Alejandro Moreno no es por mucho, el único candidato del PRI y menos cuando éste cayó en desgracia y no faltará el día de mañana quien levante la mano hombre o mujer para llenar ese vacío. Sin embargo, la percepción es que en este momento el PAN y el PRD llevan la delantera.