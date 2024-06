Alito, Marko y Jesús, la triada de la derrota

Imagine que usted es dueño de un equipo de futbol. Seguramente usted querrá llegar a la final y ser campeón. Tal vez esto no suceda en la primera temporada y usted apueste por la continuidad, así que no corre al director técnico. Pero ¿qué pasaría si después de 6 años los campeonatos no llegan? Peor aún, cada año el equipo juega peor y pierde más partidos. Incluso por goleada.

Ante los malos resultados los hinchas de su equipo dejan de llenar el estadio y comienzan a irle a otros equipos, incluso a su peor enemigo. Seguramente en este escenario usted correría al técnico.

En este escenario vamos a analizar el desempeño de Alito Moreno como “director técnico” del PRI. Cuando Alejandro Moreno Cárdenas llegó a la Presidencia Nacional del Tricolor en 2019, ese instituto político gobernaba 12 entidades. Hoy sólo gobierna Coahuila y Durango. Perdió el gobierno de 10 estados en tan sólo cinco años.

Además, perdió 80.3 por ciento de su militancia. También el PRI cayó al cuarto lugar en la preferencia política nacional, tiene sólo 2.1 por ciento de las curules estatales y no ganó ni una por sí solo a nivel federal.

A pesar de esta debacle en cinco años, Alito se niega a dejar la presidencia del partido. Su gestión además de pésimos resultados ha estado plagada de escándalos por enriquecimiento, denuncias de mujeres por violencia política. Eso si va a llegar al senado. Es un impresentable pero ya tiene su curul asegurada.

Lo mismo sucede con Marko Cortés. En 2022 cuando se disputaban 6 gubernaturas se filtró un audio donde afirmaba que sólo tenían “posibilidades reales” de ganar Aguascalientes. Es decir, antes de entrar a la cancha ya daba por perdido el juego.

El partido político que sacó al PRI de Los Pinos hoy sólo gobernará 4 estados. Al igual que Alito, Marko Cortés se puso en primer lugar de la lista de plurinominales así que llegará al senado a cobrar su jugosa dieta.

“Más se preocuparon por estar jugando a las manitas calientes entre ellos, por acomodarse en sus posiciones. Eso no lo merece el PAN, el PRI ni el PRD”, dijo recientemente Diego Fernández de Cevallos.

Cortés ha descartado que vaya a poner su renuncia sobre la mesa. Por cierto, él también dinamitó la alianza en Coahuila y hoy su partido es la cuarta fuerza política en el estado.

De Jesús Zambrano mejor ni hablar. Consiguió que el PRD desapareciera. Sin duda son políticos de muy poca altura que deben irse, porque ellos son los culpables de la aplanadora que se llama Morena.