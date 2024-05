"Alito" Moreno: ¡Declina Máynez… por favor!

Hace apenas unos días, el virtual senador de la República y presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, le pidió al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, que declinará a favor de Xóchitl. ¿Por qué motivos? Ante las pocas probabilidades que tiene la candidata del PRI, PAN, PRD y Claudio X González, de alcanzar a Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia, “Alito” anda que no le calienta ni el sol. Por supuesto que esta petición es imposible, el dueño de MC Dante Delgado, trae muy bien trazada su ruta: conservar el registro de su partido, aumentar las prerrogativas, tener más diputados, senadores y repetir la gobernatura en Jalisco.

Si Alito piensa que Dante Delgado va a ordenarle a su candadito que decline y le dé a Xóchitl varios millones de votos, está como dijo Don Teofilito… Los partidos que integran Fuerza y Corazón por México, no se sorprenda usted si empiezan a manejar el voto útil a favor de Xóchitl Gálvez, con el argumento de que Álvarez Máynez no puede ganar la presidencia. El invento del voto útil se le debe a Jorge Castañeda Gutman, cuando pidió el voto de la izquierda a favor de Vicente Fox y no votar por Cuauhtémoc Cárdenas en el año 2000. Y les funcionó, muchos de las izquierdas mexicanas, votaron por Fox.

Pero en esta ocasión y en estas circunstancias, no es tiempo de pedir el voto útil o que Jorge Álvarez Máynez decline por Xóchitl. También, MC se juega mucho en esta elección presidencial y Dante Delgado puede ser muchas cosas, menos tonto. En política hay cosas que se saben, pero no se dicen. Las cúpulas del PRI, PAN y PRD, desde hace tiempo se dieron cuenta que no podrán regresar a Palacio Nacional. Pedirle al candidato de MC que decline por su candidata no les ayuda en nada, solo mandan un mensaje de que ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Solo un dato cultural: cuando se pidió el voto útil a favor de Fox, este iba arriba en las encuestas.

Algo más: ya quedan muy pocos días, para que Xóchitl pueda alcanzar a la puntera Claudia Sheinbaum, lo que echa por la borda, como ellos aseguran que la elección está cerrada. Cuando se habla de una elección así, prácticamente hay un empate técnico y cualquiera podría ganar. En este caso, como afirman los del Grupo Amplio Opositor, solo habría una lógica política para pedirle a Máynez que decline: con los votos del candidato de MC, alcanzar a Claudia y ni así, hablaríamos de una elección cerrada.

En fin, no somos Walter Mercado o el Ingeniero Florencio Rodríguez para hacer un pronóstico al respecto, pero como se ven las cosas, se siente en el ambiente que la elección está definida. En el tercer debate no pensamos que cambie la intención del voto de quienes ya tomaron la decisión por quién votar. Y en consecuencia, es poco probable que cambien las encuestas como van hasta el día de hoy, a favor de Claudia Sheinbaum. Que ironía: “Alito” le pide a Máynez que decline y las palomitas blancas vestidas de azul, lo llaman “esquirol”.