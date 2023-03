Alito y el poder

El INE no es una autoridad jurisdiccional, sólo administrativa, por esa razón, el famoso Alito y su futuro político, terminará en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como usted estará enterado, el INE falló en contra de la aprobación del artículo 83, párrafo 37 de los estatutos del PRI, aprobados por el Consejo Político Nacional. Esto sucedió el pasado 19 de diciembre de 2022. Sin duda, esta fue una maniobra política de Alejandro Moreno Cárdenas para, en su momento, despacharse con la cuchara grande y de ahí encabezar la candidatura de la alianza Va por México.

La resolución del INE, no deja de ser un mensaje para Alito y sus ambiciones políticas. La intención al interior del PRI y el de su grupo de interés está muy clara: Palomear a las y los candidatos en 2024, y ya encarrerado el gato, que se le nombre como candidato del PRI a la presidencia de la República. Diría Martín Urieta, hablando de mujeres y traiciones, Alito Moreno tiene un pie dentro y otro fuera, como presidente del tricolor nacional. Pero eso no es todo, esto podría reflejarse para bien o para mal, en la alianza Va por México. El campechano también, pone en riesgo buscar un puesto de elección popular y con ello, el fuero, por si en el futuro se le ofrece.

Como dice la canción, las políticas y los políticos, a veces están arriba, y a veces abajo están. Comentamos esto, porque si el TRIFE confirma la resolución del INE, los que estarán arriba serán Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong. Y para variar, sus grupos de interés. Hace apenas algunos años, quien iba a imaginar que las diferencias internas del PRI, terminarían en el TRIFE. Los días de vino y rosas del partido que fundó Plutarco Elías Calles, quedaron atrás. Todo era disciplina, calladitos se veían más bonitos, eran el partido único, y ni modo, parafraseando a José Alfredo Jiménez: pero todo, todo se acaba, el poder por grande que sea también se va.

El PRI no se terminó con la llegada de Vicente Fox, parte de su estructura se derrumbó con AMLO en 2018. Pero son inteligentes, se dieron cuenta que solos ya no ganarían gobernaturas o la Presidencia de la República. Tienen chambelanes de lujo y testimoniales, el PAN y el PRD respectivamente. Mientras sean la segunda fuerza política del país les da la oportunidad de negociar con la primera. No sabemos que pasará con Alito, y qué será del PRI sin este polémico dirigente.