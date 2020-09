AMLO, el héroe

No estamos viviendo una época de cambios, estamos frente a un cambio de época.

Existe una transición, pasamos de la corrupción capitalista neoliberal a un régimen de honestidad y austeridad republicana. Es la Cuarta Transformación de la nación. Este proceso ha provocado la reacción de los beneficiados por el corrupto régimen oligárquico. Por eso la manifestación de carpas y pintas de FRENAA.

Por eso el desplegado de los intelectuales orgánicos que bajo la bandera de la libertad de expresión, exigen la libertad de corrupción, la libertad de extorsión, la libertad para delinquir. Y es que hacían negocios y contratos turbios al amparo del poder público.

Estaban acostumbrados a mamar de la ubre del Estado con el dinero de todo el pueblo.

Llevaban una vida de sultanes, se sentían reyes y zares, hasta mandarines.

Y en el caso de Ricardo Anaya, la sociedad está de acuerdo que regrese, que regrese lo que se robó.

Anaya sabe bien que está implicado en lo de Odebrecht y ahora salta a la palestra para después decirse perseguido político. Pero no es un perseguido político, es un político delincuente, por lo que se llevó.

En los hechos el presidente López Obrador está enfrentando a una mafia de mafias. ¿Y por qué ni juntos pueden contra Andrés? Por su catadura de hombre recto, leal, trabajador, cumplidor. Por su ejemplar amor a México, es una roca.

Y el pueblo ya no es como el de antes: Callado, agachón, adormilado, enmiedado. Ahora el mexicano no es dejado, está despierto y consciente. Como dice AMLO, el pueblo no es tonto, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto.

Anaya, los intelectuales orgánicos y FRENAA viven en una burbuja; la realidad de México y su pueblo es distinta.

Sólo un auténtico y verdadero líder como AMLO comprende a la gente y a la nación. Los sentimientos de la nación, diría Morelos.

Y es que antes se dedicaban a servirse, Andrés se dedica a servir. Antes se dedicaban a robar, Andrés se dedica a moralizar. Antes se la pasaban mintiendo, Andrés dice la verdad. Traicionaban, Andrés es leal. Coconeaban, flojeaban, Andrés es trabajador incansable.

Se sentaban en la silla y no regresaban, Andrés regresa y recorre los pueblos. Amaban el dinero, Andrés ama a su pueblo. En el pasado no cumplían, Andrés cumple.

Hace un tiempo leí una obra lúcida, brillante, extraordinaria del filósofo español Fernando Savater, titulada “La tarea del héroe”, escrita antes de ser un converso al neoliberalismo, una vez que fue cooptado por el Grupo PRISA a través del periódico El País. Esto viene a colación porque Andrés ha hecho y hace la tarea de un héroe. Porque para desmontar al neoliberalismo y al poderío que alcanzó el pensamiento único, es una hazaña, una epopeya, es heróico.

Andrés Manuel López Obrador tiene la talla, los tamaños, la estatura de un héroe. Y el pueblo estamos con él. Andrés ya es parte de la historia, de la buena historia de México. Esa es la gran diferencia. Por eso no pueden con AMLO… ni podrán.