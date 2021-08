AMLO en Badiraguato y la liberación de los presos

La transformación de un país tiene que contar con el mayor número de ciudadanos posible y por lo menos AMLO cuenta con una alta estimación en lo personal, es decir como presidente, del 50 al 70% de aceptación y hacía mucho que ningún partido como MORENA y aliados, volvía a tener mayoría en el Congreso, aparte de las once gubernaturas de las quince que estuvieron en juego.

Lo de la consulta fue un ejercicio de participación en el que se empeñó Andrés Manuel, pero es increíble que él y MORENA hayan permitido ese párrafo que no era pregunta, y además está muy bien lo de las consultas, pero no que se ponga a votación lo que ya está en las leyes existentes. Para no mencionar el caso de Rosario Robles porque no lo conozco, pero que continúe el juicio a Emilio Lozoya y el del entorno de García Luna, entre otros temas que van a ir saliendo.

Y hablando de seguridad, AMLO es el primer presidente que ha visitado en dos o tres ocasiones, la tierra del Chapo y del Mayo, la capital del cártel de Sinaloa, uno de los más fuertes del mundo. Y ahí volvió a insistir: el mal no se combate con el mal, ni la violencia con violencia, aunque fue a inaugurar uno de los muchos cuarteles de la Guardia Nacional, y también varios caminos rurales en la sierra, porque llamarles carreteras es mucho. ¿Alguien ignora que el narcotráfico y la violencia son problemas mundiales y viejos?

Sí, los de la nueva profesión que existe en México de críticos de tiempo completo de Andrés Manuel. ¡Y un colombiano que en Proceso explica que deben ser mandos civiles!

En Colombia está por cumplirse un año de movilizaciones en varias ciudades y regiones de todo el país, con el pretexto de una reforma fiscal que propuso el presidente Iván Duque, y que aunque no queriendo la acabó retirando, las movilizaciones no pararon. Este hombre le ganó por poco al candidato de la izquierda de apellido Pedro, y fue apoyado por Alberto Uribe, senador que llamó al ejército a dispararle a los manifestantes. Uribe fue presidente en dos ocasiones de cuatro años seguidas, y le dejó el cargo a su secretario de defensa de apellido Santos, que optó por las pláticas de paz con las FARC, guerrilla de más de cincuenta años, que dominaba territorialmente una parte del país, con sus fábricas de zapatos y de ropa y su economía y disciplina propia, obviamente en acuerdo con el poderío extraordinario de los narcotraficantes. Y aparte existe otra guerrilla, que no sé porqué no entró en las pláticas de paz, de nombre ELN, Ejército de Liberación Nacional, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y por otro lado, aparte del Ejército del país, se crearon contra la izquierda, pero no contra los narcos, Las Fuerzas Paramilitares. O sea, ideales los colombianos para darnos clases de cómo se combate la violencia.

Por otra parte, volviendo a México y a mi estimado Andrés Manuel López Obrador, decidió liberar a miles de presos de edad avanzada y sin delitos exagerados, y que los que se demuestre que fueron torturados. Cosa que es legal y va con su estilo humanista de actuar. Y muy grave que la pandemia hizo dejar de lado “El Plan Nacional de convertir las cárceles del país, en Centros de Convivencia, con Fábricas, y Centros Culturales, Deportivos y de Salud”. Seguramente sabe AMLO que la situación moral del país, se mide por la situación de sus cárceles.

También se dará cuenta que si no se pueden empezar las clases presenciales, seguirán las en línea. Y la mayoría de las actividades económicas seguirán fundamentalmente en acción.