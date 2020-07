AMLO enfrentó a la fiera en su propia madriguera

La ausencia del presidente canadiense no es una casualidad, sabía que su presencia estaba demás y dejó el espacio para que el presidente mexicano no se distrajera y se apuntara solito el triunfo que necesitaba, para arrojar al cesto de los desperdicios los pronósticos de las aves de mal agüero.

Por desgracia a nuestro país le ha tocado colindar con el imperio más perverso del planeta. Aunque el pulpo yanqui, posee los tentáculos suficientes y la capacidad de extenderlos, hasta los rincones más inhóspitos de la geografía universal. De tal suerte que a lo largo de toda la historia de nuestra nación, forzosamente ha tenido que sortear todo tipo de hostilidades gringas y la mayoría de las veces con saldos negativos a nuestro favor.

Ahora tocó el turno al presidente mexicano, donde no sólo lució su colmillo de animal político, sino su extenso conocimiento de la historia mexicana y de la compleja relación de agravios de la que ha sido víctima nuestro país.

Sin embargo, pese al inventario de males en nuestra contra, resaltó el presidente: “Hay que seguir manteniendo las buenas relaciones y superar o resolver las diferencias” todo tocado con pinzas y lanzado con guantes de seda, para que la fiera salvaje perdiera el apetito de devorar a la oveja y frustrar los malos deseos de aquellos que daban por inevitable el hecho.

Esa era la carta fuerte de la oposición, a la que apostaban tronchado que la fiera salvaje haría garras a la oveja que sumisa y por voluntad propia acudía a meterse a la boca del lobo, lo que festejarían a tambor batiente, ya que dicho desenlace sería lo menos que le podría pasar al presidente, por no acatar las advertencias que a manera de perverso sabotaje puso en práctica la derecha.

Pero, ¿qué pensarían sus detractores, cuando la fiera abrió sus fauces, no para devorar a la oveja, sino para reconocer su audacia, dureza y declararla el mejor presidente? Sin duda que su disgusto no tuvo límites y su adrenalina llegó al colmo, cuando en presencia de la bestia se pitorreara del fracaso de los malos augurios y el aborto de los aplausos que las palmas de las manos en alto no pudieron consumar, porque el espectáculo del Circo Romano, que su imaginación perversa pronosticara, simplemente no se dio.

Su plan falló desde el momento en que pusieron en marcha la burda estrategia de endulzarle la oreja y seducirlo a que creyera que él sería el hueso que le engordaría el caldo a Trump, ya que el afán de recibirlo sería nada más para que le ayudara a levantarlo de esa lona en que lo tiene el demócrata. Anzuelo que jamás podría morder el presidente, después del vapuleo y desprestigio del que injustamente lo hacen víctima diariamente y que ahora, sigilosa y desvergonzadamente por ahí quisieron pescarlo.

Claro que la oposición no jugó bien sus dos cartas, ya que en la primera se notaba inmediatamente la mala intención de sabotear a como diera lugar la visita de AMLO. De lograrlo, sería fastidiar al presidente estadounidense y así aprovechar esa coyuntura y por la vía libre llevar ellos agua a su molino.

Al perder la primera, la segunda la dejaron a la suerte y esta no podía fallarles, porque no existe en la agenda de la historia política del imperio, donde el magnate norteamericano se haya conducido en términos diplomáticos, pese a las circunstancias predeterminadamente amistosas y de intereses comunes.

Derrotadas sus dos cartas, les quedaba el comodín de la esperanza que consistía en que AMLO hiciera el ridículo, porque según ellos el peje de Macuspana, no podría estar a la altura, aunque osara pisar la Casa Blanca. Pero su sorpresa fue mayúscula y aunque se empecinen en minimizarlo y descalificarlo, su discurso fue brillante y sustancioso, donde en el punto de los migrantes concentraba la mayoría de los agravios, pero que se irían superando, bajo el entendimiento, la colaboración económica y el respeto mutuo que debe existir entre los pueblos; arremetió el visitante.

Diplomáticamente el discurso iba muy bien cuidado, pero sin omitir, la forma de pensar del presidente. De ahí que se quedaron con las ganas aquellos que pensaron que iba a entregarse y a entregarnos, la creencia se disipó, cuando las expresiones que aludían a la fiera de manera dulce y zalamera, implicaban una dosis tóxica digerible e indetectable, cuando le espetó: “Nunca nos ha tratado como colonia, ni ha tratado de imponernos nada”, lo que daba por hecho que dichos abusos eran parte del pasado y difícil que se repitan en el futuro.

AMLO cumplió y salió impecable de tan tremenda prueba, pero el terco afán de la derecha seguirá sosteniendo que la visita del presidente a la Casa Blanca fue un fracaso y un desacierto condescender con quien nos ha menospreciado; pero de no asistir lo hubieran acusado de desairar al presidente Trump y desdeñar la oportunidad que se abre en el comercio con el país más poderoso del mundo.

Por supuesto que esa trampa de ponerlo entre la espada y la pared, es un truco muy andado y superado por el presidente mexicano. De ahí que no estaba para pensarla dos veces ni poner sentido a los mensajes hipócritas de dignidad que enviaba la oposición. AMLO sabía que el momento no estaba para remilgos y que el humo de cien batallas podría evitarlo con una cena en la casa del anfitrión, donde brindarían por la aparición del hijo pródigo de Chihuahua.

Dicha aparición es un mensaje claro de la colaboración pronta para apoyar al mandatario mexicano de su lucha contra el bandidaje, que ha metido mucho ruido a aquellos que frontalmente le han declarado la guerra, donde la derecha enloquecida y envalentonada ya no tiene reversa.

Insultos de bajísima estofa, campañas negras, golpes bajos. En fin de todo, con el perverso afán de desacreditarlo. Así han actuado, todos los miserables del dinero, que aunque mucho pero no suficiente, para parar la furia anticorrupción que ha puesto a varios en el filo de la navaja y que muchos de ellos no podrán evitar cortarse.

Claro que esa guerra nos ha llevado entre las espuelas a los que apoyamos al gobierno de la 4ª transformación, etiquetándonos de indios, ignorantes, chairos, piojosos, come croquetas; adjetivos peyorativos que agradecemos infinitamente a los reaccionarios, porque dicha forma tan despreciativa de tratarnos, es la que nos ha hecho que sigamos fortalecidos alrededor de ya saben quién y que les pega donde más les duele, porque su voto vale igual que el de cada uno de aquellos que aborrecen.

Por eso, los ataques y las críticas que se suman al rosario de acusaciones, que por sí o por no, se enderezan en contra del presidente, hay, por sistemáticos, sin que medie en ellos la reflexión, sólo el odio, porque su palanca de manipulación no responde con la fuerza suficiente para tirar al caudillo de tantas batallas, algunas ganadas y otras arrebatadas, pero AMLO es un ganador completo y ahí está de pie, honrando aquí y allá las columnas del inmortal Benito Juárez.

Sin hacer caso a aquellos que con sus ladridos trataron de poner navajas y que dudaban que la oveja se enfrentara a la bestia, ahora no les queda más que el aullido del desastre, para hacer quedar mal al presidente mexicano, que no fue a doblegarse, sino a cobrar la afrenta de la nación que ellos entregaron y aplaudieron durante décadas.

Para concluir sólo agregaré que la invitación a Miguel Rincón, a la cena en la Casa Blanca, sin duda que ya acalambró a los comedores de ansias por la candidatura a la gubernatura. No es perfecto, pero sí vendría a darle oxígeno al ambiente político, donde el tufo de los mismos ya es insoportable.