AMLO llama al acuerdo en su último informe

Andrés Manuel declaró que no considera a sus opositores como “enemigos” sino como sus adversarios políticos, en el resumen que realizó festejando sus tres años de triunfo en el 2018, y nos da un panorama de la situación actual, con sus números, explicando que del 1 al 10, el 6.7 opina que está gobernando correctamente, y que cuenta con una aceptación del 72% de los mexicanos.

Adelanta que los que se organizaron en la alianza como PRI/PAN no podrán seguir juntos porque cada uno tendrá su candidato a la presidencia en el 2024; reconoce el trabajo del Instituto Nacional Electoral en las recientes elecciones, en las que MORENA tuvo un triunfo extraordinario al ganar once de las quince gubernaturas que estuvieron en juego, además de la mayoría en la Cámara de Diputados, quedando con el control del presupuesto en lo que resta del sexenio.

Por primera vez mencionó a los carteles por su nombre y dio sus números sobre la baja de las actividades criminales en el país, y dijo que se replantearán las acciones para que las organizaciones que ya estaban en acción cuando él tomó el Gobierno, no impidan la sana convivencia en México.

Consideró que somos de los países que mejor han manejado la pandemia, ya con más de cincuenta millones en esa condición.

Tiene consolidados constitucionalmente sus Programas Sociales, y el combate a la corrupción quedará como una de las características de su gobierno, y otras reformas quedarán para el próximo período del congreso, con viejos y nuevos aliados.

Están pendientes las dos consultas nacionales, una con el castigo para los funcionarios que hayan caído en irregularidades, incluidos los ex presidentes, con el detalle de que si no votan por lo menos de 40% del padrón, la consulta queda sin efecto, pero no se suspenderán los juicios a Emilio Lozoya y Rosario Robles, entre otros, por eso se dijo que esta consulta es innecesaria.

Y está el gran tema de la Revocación de Mandato para el 2022 junto a las elecciones que se realicen ese año, entre otras las de Durango. Esa consulta pudiera revivir la alianza PRI/PAN/PRD, salvo que en el congreso el PRI por ejemplo, haya votado con MORENA en algunas reformas constitucionales como la energética.

Y veremos hasta donde cede MORENA en los cambios que le propongan los demás partidos en el presupuesto del 2022, no nada más la opción de los gobernadores respecto a sus universidades y otros centros de estudio, es decir en general, Educación, Salud y Seguridad, aunque acaba de estar en Durango Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura con apoyos en ganadería, el frijol y otras semillas.

Por cierto en Durango no sé si ya se olvidó la posibilidad de la gubernatura de dos años, para que quedara junto con las presidenciales del 2024. Creo que esto se estableció hace años pero se dió marcha atrás. Ahora el tema le tocará al próximo congreso local, con mayoría de diputados del PRI.

El éxito de MORENA fue tan grande que hasta en Durango es el partido que más votos tuvo, pero no se ha hablado ni escrito mucho sobre eso. Aunque ganó dos de las diputaciones federales y nada más dos de las locales. Y ya no tiene futuro esa alianza porque es imposible que el PAN aceptara que el gobernador fuera del PRI y la capital para el PAN. Además de que MORENA con la alianza con el PT y el PVEM, sería casi el seguro ganador. Sobre todo con una buena carta en la capital. Marina Vitela de candidata o para la reelección, o Enríquez, Gonzalo o lo que diga la encuesta.

