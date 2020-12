AMLO, presidente más honesto en la historia de México

El presidente transformador Andrés Manuel López Obrador, ya es el presidente de la república más honesto en la historia de México.

Esta es una verdad incontestable, incuestionable. Hasta sus más ácidos rivales, sus más duros críticos, batallan para decir lo contrario. AMLO no roba, ni deja robar. La honestidad no sólo es honradez, no robar, es también cumplir la palabra.

Andrés Manuel ha cumplido lo que dijo en campaña y ha atendido 97 de 100 proyectos de su programa de gobierno. En sólo dos años de gobierno ha impulsado una titánica labor. Su gobierno es una hazaña histórica, un ejemplo para el mundo.

En política no cumplir es demagogia. La doble moral es no hacer lo que se dice y hacer lo que no se dice. Andrés es un hombre honorable, lo que dice hace. Lo que no dice no lo hace. Es rectitud, congruencia. AMLO es un salvador que le ha devuelto la credibilidad a la política.

Se le atribuye a Maquiavelo la separación de la ética de la política, la vida muestra que no debe haber distancia de la ética de la política. El gran dirigente revolucionario chino Mao Tse Tung decía que la política debe estar en el puesto de mando. La experiencia enseña que debe ser la ética la que esté en el puesto de mando.

José Martí orientaba que sólo el que es bueno puede ser feliz. Se requiere la ética y estética para una política bienhechora. Por eso le damos la bienvenida a la constitución moral que acaba de dar a conocer López Obrador con el nombre de Guía Ética para la Transformación de México.

La 4-T será ética o no será. Esta es una revolución de las conciencias. Dejar atrás el que no transa, no avanza. Porque de repente al ratero ya no le decían ladrón, se puso listo exclamaban. O el “a mí no quiero que me den, quiero que me pongan donde hay”.

Incluso si un político no robaba, no le decían honrado, decían, “se atontó”. No hay pérdida de valores, lo que sucede es que los valores del humanismo están perdiendo ante los valores del neoliberalismo. El individualismo depredador es la ideología moral del capitalismo neoliberal.

El dilema de la ética neoliberal es la competencia excluyente, yo o tú. La ética humanista de la 4-T es la colaboración incluyente, yo y tú. Que el honrado vuelva a ser admirado, imitado, mimetizado. Celebrar y festejar al honesto, al bondadoso, al solidario.

Sancionar a los ebrios de corrupción, estigmatizar al tramposo, al mentiroso, al chueco, al demagogo, al traidor, al arribista, al ladrón. Premiar y recompensar al que hace el bien, al bendito. Decir no al que hace el mal, al maldito. Amparado en el nuevo paradigma de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, Andrés Manuel López Obrador está haciendo historia, buena historia.

Es y pasará a la historia como el presidente más honesto que ha tenido México.

¡Qué dicha, poder vivirlo para contarlo!

