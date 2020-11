AMLO se sostiene con razón a esperar los tiempos…

En primer lugar ha seguido cumpliendo con su programa de gobierno y cuenta con el apoyo de la mayoría del país, que a pesar de la pandemia no ha dejado de trabajar.

Lo que pasa es que diga lo que diga pareciera que se ponen de acuerdo para estar en contra, sin el menor esfuerzo por intentar entender sus decisiones. Como ahora en lo que respecta a las elecciones en los EUA.

Es natural que esté influyendo en la postura del presidente López Obrador el hecho de que cuando ganó las elecciones, el primero en felicitarlo, antes de que las autoridades dieran oficialmente el resultado, fue Donald Trump, ciertamente con la diferencia de que la oposición en México ya había aceptado su derrota.

Y no es que AMLO esté en una postura necia o caprichosa, sino que efectivamente todavía ni siquiera se ha dejado de votar, ni se sabe quién tendrá la mayoría en el senado y sigue la votación en varios estados, de modo que es cierto que el proceso todavía no termina.

En México el día de las elecciones se da el resultado y punto, pero en los EUA hay todo un largo camino del día de la votación, a contar los votos enviados por correo, hasta el 14 de diciembre que se reúne el Colegio Electoral y se declara un ganador.

Por cierto yo no sé porque nadie ha comentado la enorme cantidad de ciudadanos que no votaron, que fueron más de cien millones de personas de los 236 millones que podían hacerlo o sea que a demasiada gente no les importó quién quedará en el cargo, y lo que sí es evidente es la extraordinaria cantidad de votos que obtuvo Donald Trump, nada menos que más de 70 millones votaron por él, que podría ser candidato de nuevo.

Es decir que estamos ante un derrotado por el que votaron 70 millones de norteamericanos, y algo que marcaría una diferencia importante es qué partido gana el senado, que significará si Joe Biden podrá gobernar sin obstáculos, o con un senado bloqueándolo, aunque sí influirá uno de los temas principales de Biden durante la campaña: que gobernará para todos, o sea, para los que votaron por él y para los que no lo hicieron, y si se da la increíble situación de que Trump y Biden vuelvan a luchar por la presidencia con 78 años de edad Donald y 82 Biden, todo dependerá de demasiadas cosas que hayan sucedido de aquí a entonces, pero por supuesto que es posible que esto suceda.

A Andrés Manuel no lo han dejado gobernar en paz ni habiendo ganado todo: presidencia y las dos cámaras, aunque fue él quien empezó de una manera beligerante, suspendiendo el aeropuerto de Texcoco, que hubiera sido una nueva impactante nueva entrada a México, y creando una lista demasiado grande de decisiones no aceptadas por demasiados sectores, en las que los 109 fideicomisos son el “último detalle”, y lo de no felicitar a Biden no pasará a mayores, incluso el primer viaje del nuevo presidente será a México, y nuestro país con los EUA y Canadá, estamos obligados a relacionarnos y hacer negocios, independientemente de los que gobiernen.

Y en cuanto al ambiente que habrá en México en lo principal, que será ver en las elecciones de mitad de sexenio del 2021 si AMLO mantiene la mayoría de diputados o no, lo dejaron ver “los gobernadores federalistas” al felicitar por su cuenta a Biden, dejando ver internacionalmente algo que ya se sabía: Las fuertes diferencias políticas que hay en el país.

Y la revocación de mandato, que parece que es el tema por el que se votará en el 2022, unirá a todos los opositores a Andrés Manuel López Obrador, y a todos sus simpatizantes.