Andorra: no, no somos iguales

La oposición conservadora acusa sin fundamento a quienes apoyamos a la 4T de dividir al país.

Nada más falso, ya que nuestra propuesta desde siempre ha sido la equidad y la igualdad. En otras palabras: piso parejo.

Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pronostica retrocesos en la economía y aumento de la pobreza extrema en la región como consecuencia de la pandemia, nos encontramos con la desagradable información que hay personajes de la política que tienen cuentas bancarias por más de diez millones de dólares en Andorra.

Desde hace 40 años (período neoliberal), políticos y empresarios han decidido llevar sus fortunas a paraísos fiscales como las Islas Caimán o bien colocar sus inversiones en Andorra, porque hasta hace poco en ese principado había una reserva para no revelar los nombres de los cuentahabientes en los bancos de ese territorio europeo.

El escándalo de los Panamá Papers demostró cuántos mexicanos estaban envueltos en inversiones de paraísos fiscales, al igual que lo hizo el Bahamas Leaks que revelaron que al menos 432 mexicanos, entre ellos ex servidores públicos y funcionarios en activo en el año 2016, estuvieron involucrados en guardar su dinero en esa isla.

En el caso del Principado de Andorra (pequeño país en los Pirineos con 78 mil habitantes, uno con el mayor producto interno per cápita), a principios de este año se congelaron 23 cuentas de empresarios mexicanos por un monto de 48 mil millones de pesos. Uno de esos empresarios con “su guardadito” en este país es Juan Collado, que fue beneficiado en el sexenio de Peña Nieto y a quien la justicia federal aprehendió hace meses, acusado de los delitos de lavado de dinero y fraude.

Lo que me motivó a escribir sobre este tema, fue el ver en su escaño a senadoras de la oposición que hasta hace unas cuantas semanas se oponían férreamente a que se autorizara el destinar recursos económicos a resolver los problemas de salud de las y los mexicanos. Opositoras que sin ningún miramiento critican al presidente de la República por los programas sociales de apoyo a los más desprotegidos y que sin vergüenza alguna nos dicen “se están equivocando, no saben gobernar” y que según ellas no saben porque tienen millones de dólares en sus cuentas bancarias.

Independientemente de que se deben realizar investigaciones para determinar si existen irregularidades en el caso de esas inversiones en paraísos fiscales, el que existan mexicanos que llevan su dinero (obtenido de la forma que ellos decidieron) fuera del país, dan cuenta de su poco nacionalismo, de su interés por contar con condiciones extraordinarias para guardar sus recursos en bancos que les beneficien o bien en leyes fiscales demasiado laxas.

Llevarse ese dinero del país y no repatriarlo es un acto poco solidario, ocultar grandes sumas de dinero para evadir impuestos con los cuales se realizan obras y se aplican programas sociales lo califico de deshumano, además de que se violenta el principio de transparencia y nos muestra empresarios y políticos sin responsabilidad social.

No, no somos nosotros los que hemos dividido al país. Así lo dejaron las familias de políticos que gobernaron por décadas, así nos lo entregaron empobrecido, saqueado y sometido. Seguiremos empeñados en transformar esta nación, día a día demostramos que no somos iguales.