Andrés Manuel feliz y contento informó

Se trató del Tercer Informe de Gobierno de un hombre satisfecho por haber cumplido con su deber, que presentó buenas cuentas, y con una aprobación de 7 de cada 10 mexicanos.

Nunca se suspendieron los vuelos internacionales, lo cual implica que entren las diez potencias turísticas del mundo.

Han aumentado la cantidad de divisas que los mexicanos mandan de los EUA, lo cual en parte explica la estabilidad del peso, y han aumentado el número de vacunados, que ya son 80 millones de personas y seremos uno de los primeros países en haber vacunado a toda su población.

Los proyectos sociales han llegado a millones de mexicanos, y hemos sido solidarios con varios países en problemas como Cuba y Haití, y varios países lo han sido con nosotros, en especial los EUA.

Todo esto en el marco de la austeridad que hemos establecido; las reservas de dólares llegan a más de 200 mil millones, y el ahorro por la suspensión del aeropuerto de Texcoco llegó a una cantidad parecida a las reservas con los que el país cuenta, y viene para este año un crecimiento económico de entre el 6 o el 7%, que bajará el año que entra en el marco de una economía estable.

Por lo visto las críticas se las deja a la oposición, porque no se vió ni el más mínimo aspecto de autocrítica sino que fue un día de fiesta, con Clara Sheinbaum en la primera fila y su gabinete muy aplaudidor, compartiendo la fiesta de AMLO, y efectivamente esa misma tarde empezó el gabinete en el congreso, que seguirá meses ahí y en el país.

Mencionó orgulloso los cambios que realizó en Hacienda y el Banco de México, y festejó que Olga Sánchez Cordero haya pasado de Gobernación a la Presidencia del Senado, pero no mencionó la salida de Julio Sherer, que dejó para “la mañanera” del día siguiente.

Se habló de las tres reformas que quedan pendientes: La Energética; la Política; y la de la Guardia Nacional; y al tema de la Revocación de Mandato la oposición le está dando largas, tal vez por las encuestas que ubican a Andrés Manuel con el 62% de aprobación.

El presidente López Obrador se mantuvo siempre de buen humor, y diciendo cosas como que si en este momento se fuera del cargo, se iría muy contento. Al mencionar algunos de “los récords”, se burló de sus grandes opositores, con frases como “Tengan para que aprendan”, afirmando al mismo tiempo que en este país no se reprime a nadie, “que es un país de plenas libertades”.

Y según los comentarios de analistas serios esa misma noche dijo lo que viene en su último libro que acaba de salir a la venta, titulado “A la mitad del camino”. Creo que es su libro número 18 desde que le hicieron fraude y en varias campañas y hasta la fecha.

Y dijo que si el país decidía qué terminará el sexenio, lo haría con mucho gusto, nos dejaría su corazón, y se iría a Palenque. Lo cual no será así, porque lo invitaran a varios países del mundo a dar conferencias, como al ex presidente socialista español en su momento, Felipe González; a Lula y no se diga a Pepe Mojica del Uruguay.

Además de que podrá ver buen beisbol en los EUA en lo que visita a sus hijos grandes.

Y dijo algo increíble, loco, o misterioso, o como lo quieran ustedes llamar: ¡Que de las cien propuestas de campaña, le faltan por realizar dos! Andaba verdaderamente contento el estimado Andrés Manuel López Obrador.