Andrés Manuel y el lopezobradorismo

La crisis de México provocada por el modelo capitalista keynesiano y ahora por el sistema neoliberal, alcanzó todas las latitudes: la ética, la política, la economía, la ecología, la de salud, la educativa, la urbana, la de vivienda, la alimentaria; en síntesis: todo el hábitat cultural.

En esta ocasión analizo en particular la crisis de la política.

Y lo hago porque el mejor presidente que hemos tenido, Andrés Manuel López Obrador, está logrando el renacimiento de México a través de la Cuarta Transformación de la República.

AMLO está generando la hazaña del renacimiento de la política.

Recuerdo que la gente decía: “prometen pero no cumplen” y resulta que Andrés Manuel sí cumple.

Convirtió Los Pinos en un Complejo Cultural, retiró la pensión a los expresidentes, no aumentó las gasolinas, no ha endeudado al país, bajó los sueldos de los de arriba y está aumentando el salario de los de abajo, está implementando los programas sociales que prometió en campaña, no usa y va a vender el avión presidencial, está construyendo una nueva refinería, está bajando los índices de inseguridad poco a poco pero a paso seguro, cobra impuestos a los grandes ricos, es el único presidente en el mundo que a diario informa a sus gobernados, separó al poder económico del político, desligó al gobierno del crimen organizado.

Y podemos seguir, la lista es interminable y sólo hay un cumple, cumple, cumple y cumple.

Andrés está cambiando la política.

La gente también decía: “todos son iguales” y resultó que Andrés es diferente. Es sencillo, austero y no roba.

Andrés está transformando la política.

Los ciudadanos también decían: “se sientan y ya no regresan”.

Y Andrés sí regresa, recorre los estados, los municipios y las comunidades como nunca antes nadie lo había hecho.

Andrés está modificando la política.

El pueblo decía: “En campaña andan de aquí para allá abrazando, y después ni saludan”.

AMLO siempre anda saludando a la gente, no se separa del pueblo.

La sociedad decía: “estando en el poder cambian hasta el modito de andar”.

Pero a Andrés Manuel ningún ladrillo lo ha mareado.

No hay duda, Andrés Manuel ha fundado una nueva cultura política, la política democrática: el lopezobradorismo.

Me siento orgulloso y contento de vivir en un momento luz de la historia de México y testimoniar que en la pandemia más peligrosa que ha azotado a la humanidad, tenemos un presidente grande, ejemplo mundial.

¡AMLO, hecho en México!

¡Viva AMLO!