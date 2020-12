Andrés Manuel y la 4T siguen adelante y la alianza PAN/PRI/PRD no funcionará

Hace una semana con encuestas de empresas reconocidas el 62% dijo que su preferencia electoral es MORENA y el 32% que votaría por la alianza de partidos que están optando por el suicidio como tales. Obviamente se trata de encuestas bien hechas que me parece que cada tres meses mandan realizar los periódicos “El Universal” y “El Reforma” a nivel nacional, y se trata de “enemigos de AMLO” que tienen que publicar lo que salga en las encuestas.

Desde luego después vino el segundo informe y los cambios en el gabinete, saliendo Alfonso Romo por el supuesto acuerdo de que permanecería dos años en el gobierno, “y seguirá siendo un enlace con los empresarios”, y Andrés Manuel aprovecha el viaje para cometer otro error, desaparecer “La Oficina de la presidencia”, pero no voy a hacer la lista de todos sus errores, porque sobran los que se dedican a eso.

Me parece más interesante detenernos en el resultado de las encuestas, aunque habrá muchas antes de las elecciones de mitad de sexenio en el 2021, y voy a iniciar con una obviedad, el hecho que olvidemos de que hay muchos Méxicos, y la mayoría que son como 80 millones, están dedicados a sacar dinero para los gastos, muchos en dos empleos y además en otra actividad que deje algo y por ejemplo en la familia de la señora que trabaja en mi casa hace más de veinte años, reciben apoyo del gobierno, su mamá, su sobrina que estudia enfermería, desde que estaba en la prepa, y una cuñada para su niña. O sea que la política social de AMLO está funcionando.

¿Entonces que pasó en Hidalgo y Coahuila? Por supuesto que los gobernadores del PRI saben de elecciones, el PAN también, y MORENA todavía no existe como partido político.

He insistido en que Durango es un caso de los pocos, en los que el PRI puede ganar una gubernatura, aunque MC con Óscar García Barrón y Redes progresistas sociales con Hugo González Badillo, le quitarán votos mucho más al PRI que al PAN y al montón de partidos que participarán, pero en el 2021, no en las elecciones para gobernador y alcaldías.

Aquí si han ido en alianza MORENA y el PT, Jorge Salum no sería el alcalde de la capital, y yo estoy dando por hecho que para la gubernatura no irán en alianza, pero aunque lo hagan el PRI puede ganar, porque competirán el PAN con Salum y aliados, MORENA y/o PT, con Gonzalo o Enríquez, y el PRI con Esteban y aliados, con AMLO muy fuerte o debilitado, dependiendo de si metió a la cárcel a Peña Nieto o por lo menos en juicio, y Videgaray en la misma situación. Y la situación de la pandemia es imposible imaginarla, así como el planteamiento del presupuesto nacional 2022, que será con o sin mayoría de López Obrador en el Congreso.

Aquí no pueden repartirse el PAN y el PRI las cuatro diputaciones federales -y el lío que sería en las quince locales- porque el PAN no le va a ceder por ejemplo el IV Distrito a Gaby Hernández, porque la estaría habilitando para alcaldesa en el 2022, el PRI teniendo que aceptar y apoyar a Salum para gobernador. Si todos los federales los pelean el PAN, el PRI, MC, y MORENA y/o PT, Redes y otros, Gaby pudiera ganar por el PRI, el colmo sería que con Gina Campuzano en el PAN y Sandra Amaya por MORENA (otra vez siendo lo ideal la alianza con el PT), sencillamente porque con tanto candidato es más probable ganar, y aunque se aliaran en Durango el PRI/PAN/PRD en las del 2021 pero no en las del 2022, habrá muchos más candidatos en cada distrito federal y local.

En el panorama falto de valores, o sea de ideología, ya veremos qué pasa en nuestro estado, AMLO y MORENA lucharán a fondo por mantener la mayoría en la Cámara de diputados, incluidos los enjuiciados por los testimonios de su propia gente, en el PRI. Y en el PAN con su permanente dolor de cabeza, “México Libre”, de Margarita y Calderón.