“¡Ten ánimo, tú puedes, échale ganas!”. Bien pudiera ser este el comienzo de un discurso motivacional que tan de moda está hoy, pero entonces estaría burlando tu inteligencia y malgastando a la vez este apreciado espacio que El Sol de Durango nos ofrece cada semana.

Prefiero contarte una historia que nos ayude, en cambio, a encontrar ánimo verdadero, ánimo para enfrentar cada día con sus desafíos, ánimo para seguir soñando en un mundo cada vez más difícil, ánimo para trabajar por lo que creemos, ánimo para seguir vinculándonos significativamente a riesgo de ser lastimados, ánimo para enfrentar las situaciones adversas que nos toca vivir, ánimo al fin, pero lejos de decirte “échale ganas”, quisiera que encuentres “ánimo sustentable”.

¿Y eso? ¿Qué es ánimo sustentable? Es una expresión, si se me permite, que quisiera utilizar para decir que es un ánimo que tiene sustento, que tiene soporte, porque no está basado en simples deseos humanos sino en la palabra de Dios, la que permanece para siempre.

En el libro de 1 Crónicas 28 y 29 se describe el último discurso del rey David a la hora de transferir el poder a su hijo Salomón. El rey reúne a todos los líderes del reino para una ceremonia sin precedentes. David es ya un anciano, cansado por los años y las guerras. Tiene que sentarse varias veces durante su discurso en la asamblea. En medio de ella, el gran rey, quien se había ganado el respeto de todos con espada y lanza, se arriesga a transferir todo el poder de su mandato a un muchacho de apenas dieciocho años.

Sabiendo lo que le espera, le da ánimo a Salomón con las siguientes palabras: “¡Sé fuerte y valiente, y pon manos a la obra! No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo”. (1 Crónicas 28.20) Esto es a lo que nos referimos con la expresión “ánimo sustentable”. Podemos distinguir cuatro (4) características del ánimo sustentable:

(1) El “ánimo sustentable” tiene que ver con una ELECCIÓN que nos da seguridad: “El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo” (1 Cr. 28.10) La expresión “El Señor te ha elegido” precede a “sé fuerte y haz el trabajo”. Es la fuerza de la elección la que sustenta al ánimo. La elección nos da seguridad.

Del mismo modo, Dios tiene para cada uno de nosotros una tarea asignada que desempeñar en este mundo, la cual no la podemos descubrir lejos de sus propósitos y al margen de Su voluntad. Aquí comienza todo. Dios, que no tiene problemas de autoestima, te da la posibilidad de que lo “escojas” a Él, pues Él ya te escogió en Cristo y te amó desde antes de la fundación del mundo. Vuélvete de todo corazón a Él y recíbelo como Señor y Salvador. Sentirás una paz y seguridad que aún no conoces y encontrarás tu vocación para esta hora y en este mundo.

(2) El “ánimo sustentable” tiene que ver con descubrir nuestro DISEÑO que nos hace ser efectivos: “De entre mis hijos, -porque el Señor me ha dado muchos- eligió a Salomón para sucederme en el trono…” (1 Cr 28.5) Según el testimonio bíblico, David tuvo por lo menos diecinueve (19) hijos varones y una hija mujer. Esto sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. ¿Por qué David escogió a Salomón para heredar el trono? ¿Por qué no escogió al primogénito Amnón o al apuesto Absalón? Sin duda que David visualizó en Salomón las cualidades necesarias para ser el líder de una nación como Israel.

Cuando no descubrimos nuestro diseño en los propósitos de Dios nos volvemos esclavos del sistema y dejamos de ser efectivos. Cuando propulsamos a nuestros hijos a una tarea para la que no están diseñados y encima les decimos “tú puedes”, lo único que provocamos es frustración. Este error lo cometemos cuando no tomamos el tiempo para conocerlos.

La clave entonces está en observar a nuestros hijos; mirarlos, conocerlos, descubrir lo que les apasiona, para qué son buenos, identificar el diseño que tienen de parte de Dios e impulsarlos a vivir con confianza.

(3) El “animo sustentable” se hace fuerte cuando te muestras VULNERABLE. “No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo” (1 Crónicas 28.20). David sabía que los principales oponentes a los que se enfrentaría Salomón no serían las naciones vecinas sino aquellos silenciosos pero letales enemigos que operan en la soledad del liderazgo: el temor y el desánimo.

Todos somos candidatos al temor y al desánimo; especialmente quienes estamos en responsabilidades de liderar. Y si aún no lo has experimentado, sólo es cuestión de tiempo, en algún momento de nuestras vidas llegará. A pesar de que la sociedad de consumo nos propone no mostrar nuestras debilidades si queremos triunfar, la verdad es que nada nos hará más fuertes en ese momento que reconocer nuestra vulnerabilidad y en medio de ella buscar a Dios, de quién realmente vendrá nuestro socorro.

(4) El “ánimo sustentable” se nutre de la perseverancia que despierta en ti el saber que DIOS NUNCA TE DEJARÁ: “No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo”. David sabía que la tarea era grande y que le llevaría muchos años completarla, de hecho tardó por lo menos siete (7) años en concluirse según 1 Reyes 6.38. La obra se acabó cabalmente y tal fue la celebración de la inauguración, que la gloria de Dios descendió sobre ese lugar de una forma nunca antes experimentada.

Lo mismo nos prometió Jesús a sus seguidores, según registra Mateo 28.20: “Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo”. Cualquier obra de gran magnitud necesita de una promesa como esta, porque es fácil desanimarse en el camino y abandonar la obra. Es muy común que en obras a largo plazo la gente te abandone, especialmente cuando las cosas no van bien en algún aspecto. Nada más consolador en esos momentos que saber que Dios nunca nos abandonará.

La confianza que David le transfirió en ese último discurso a Salomón, ayudaron a este rey que reinó 40 años sobre Israel, llevando al reino a su punto de mayor esplendor en todos los sentidos (1Crónicas 29.25). Nuestros hijos son los encargados de liderar el mundo en el que vivimos; donde un avión con casi doscientos pasajeros es propenso a ser derribado por un misil debido a un error, o donde un alumno de primaria de un estado vecino es capaz de llegar al salón de clase con una pistola y sin ninguna aparente razón tirar a quemarropa a su maestra y a sus compañeros para luego ultimarse, como en las películas.

En medio de este panorama tan desalentador, nuestra responsabilidad con la próxima GENERACIÓN es darles no una confianza barata, que se sustenta en un mensaje motivacional vacío de contenido, sino confianza de verdad, que proviene de la seguridad de la elección, de la efectividad al descubrir el diseño, de la fortaleza del hacernos vulnerables, y de la perseverancia que da el saber que Dios no nos abandonará. ¡Eso sí es ÁNIMO SUSTENTABLE!