Apabullado el líder de la Sección 44

En esta vida nada se me ha hecho difícil y llamar a las cosas por su nombre evidencia la facilidad que presumo para decirlas. Porque siempre me hago responsable de lo que digo y escribo. Así que en el tema que esta vez me ocupa, me sobran elementos para no declarar víctima al apabullado ni victimarios a los que seguramente ya les endilgaron dicha afrenta.

En esa tesitura, los dirigentes han dado mucho de qué hablar y aunque “mi amigo” Vito Fuentes, diga que escribo con el estómago, no dejaría pasar la nota, sólo porque a mi buche estomacal le atribuyan semejante virtud, la que no podría replicar en el mismo sentido, porque él lo utiliza como tolva para guardar los desperdicios que por no hacer nada le dispensan los patrones.

Los hombres que nos consideramos libres y tenemos compromiso con la verdad, siempre estamos expuestos a ser la parte incómoda del poder y la vergüenza de aquellos que aspiran a él. De ahí que para cumplir nuestro cometido, tendríamos que callar o tergiversar los hechos, para complacer a los primeros y dejar de estorbar a los segundos. En mi caso ni una cosa ni otra, aunque el mundo se me venga encima.

Así que, advertidos aquellos a los que no les doy gusto, aquí sigo dando cuenta de la tremenda apabullada que le dieron al profesor Lorenzo Salazar, el mero día 13 de septiembre, cuando convocó a una mega marcha, donde el objetivo ya no era exigir el pago de los bonos, sino exhibir su músculo de poder, “para que en el futuro no se vuelva a repetir el atropello a sus derechos”.

La marcha ocurrió en un ambiente ríspido de fuente ovejuna, donde el ex gobernador Aispuro, en toda su personalidad no tuvo desperdicio, dado que ni siquiera sus partes vulnerables estuvieron a salvo, de las dentelladas que las fieras furibundas lanzaban sobre ellas.

En ese ambiente callejero y feroz, sin duda que el comité sudaba frío, pero tenía que apechugar, dado que es normal que en bola los ánimos se calienten y se lleven entre los pies a quienes los encabezan. De ahí que era de esperarse que después de 15 días de paro, tomas de instituciones y la mega marcha, les redituaran sólo el consuelo “del peor es nada”. Suficiente gasolina para enardecer los ánimos y arremeter contra el interlocutor acusándolo de vendido.

El maestro Lorenzo es despistado y mansurrón, pero cuando sintió los latigazos de la palabra vendido se puso amarillo y su figura se estiró y afiló, a tal grado que quiso contrarrestar a grito batiente la tremenda ofensa, sin lograr controlar la estrujante apabullada de vendido, que al unísono surgía de la plancha de la plaza.

Al ver interrumpida su alocución, acató sólo a gritar: ¡SNTE!, ¡SNTE!, ¡SNTE!, como estribillo de salvación y motivación, para que lo secundaran aquellos que se dicen sindicalistas, y que dan la vida por el sindicato y la prueba ahí estaba, pero no la pasaron porque no sabían de qué lado ponerse.

Impávidos y pasmados, simplemente dejaron hacer y las porras y vivas al SNTE que imploraba el desesperado líder, se convirtieron en balcones de la indiferencia, donde desde éstos les lanzaron el desdoro de su tibieza y el chitón del silencio, para que la consigna de vendido retumbara en su esplendor.

Los balidos del ambiente ovejuno, no son gratuitos y la causa principal obedece a que la larga estancia de esta dirigencia ya es insoportable y aunque el maestro Lorenzo los dividiera en aplaudidores y agitadores, enfatizando en los segundos que “sólo iban a dividir y a defender intereses extraños” a los que obviamente condenó, porque sin duda eran éstos los que con la palabra vendido, denunciaban sus complicidades con la parte que simula combatir.

La expresión ¡vendido! no fue fácil aplacarla, pese a tener micrófono en mano y a su izquierda y derecha un sinfín de acompañantes, que sin duda la palabra también les reventaba, pero tuvieron que apechugar, porque también ellos son parte central de la que el líder hace uso para protegerse de las protestas contra las pifias y fraudes de las que han hecho víctima al Magisterio.