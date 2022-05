Apostando por la multilateralidad

Como bien se dice en la actualidad, las condiciones en las que los actores del sistema internacional se desempeñan no son las óptimas para decisiones y acciones unilaterales. La configuración del escenario mundial ha migrado de tal forma que ha obligado a los Estados a trabajar en colectividad en materia de política, energía, seguridad y migración.

Hoy los países deben ser cuidadosos con el tipo de discurso que emiten con el fin de que sus intereses nacionales y el trabajo en conjunto con otros se materialice. Tal es el caso de Francia que, con el segundo término de la presidencia de Emmanuel Macron, se trata de promover de la multilateralidad.

Asimismo, la victoria de Macron por encima de la ultraderecha trae a Francia múltiples tareas al interior y al exterior. Desde una recuperación económica, la preferencia entre lo tradicional y lo actual, hasta la resolución de la guerra de Ucrania, son retos a los que el presidente debe hacer frente con otros tomadores de decisiones. El Jefe de Estado expresa su apuesta por la multilateralidad al declarar que Europa necesita construir una comunidad fuerte donde las democracias se vean enaltecidas y la cooperación facilitada. También ha resaltado tintes inclusivos en su discurso al manifestar que la Unión Europea está motivada en colaborar incluso con países que no sean miembros con el objetivo de expandir los resultados positivos.

Igualmente, Macron no sólo ha sorprendido a los ciudadanos franceses los cuales lo han considerado como un revolucionario gracias a las reformas en materia económica y política, sino también a sus colegas del Consejo Europeo. Esto debido a que no se ha abstenido en recoger tintes pacíficos respecto a la guerra de Ucrania y las negociaciones con Rusia. Aunque ha sido de los presidentes que condenaron con nombre y apellido la invasión ucraniana y mucho se puede decir sobre la importancia de la diplomacia en las declaraciones, el presidente resalta la importancia de no humillar a Rusia o verlo como enemigo. El mandatario galo se empeña por dejar claro el papel que juega la multilateralidad, pues asegura que la exclusión y la denegación hacia Putin tan sólo exacerba el conflicto.

De la misma manera, Macron manifestó que el trabajo en conjunto era una obligación histórica del continente europeo. El proyecto europeísta que el presidente tiene para Francia requiere que el país vaya de la mano con sus naciones hermanas. Éste ha enaltecido un sentimiento de identidad que, aunque se destaca por ser liberal, alude a los principios del patriotismo. El presidente menciona que sólo con una Europa unida se puede dar cabida a las soluciones que hoy se presentan en el panorama internacional. No sólo son las adversidades que se presentan en materia económica a lo que él dice que se necesita una solidaridad, sino garantizar el bienestar de los europeos mediante la lucha contra a crisis sanitaria, la desigualdad de género y el enaltecimiento de la democracia.

En adición, se puede afirmar que, sin una Angela Merkel al frente de Alemania, Macron ahora juega un rol prominente frente a la mesa de negociaciones de la Unión Europea. De venir de una dama de hierro al estilo alemán, cuyo trabajo diplomático a las inconveniencias rusas fue arduo, ahora el mandatario galo pasa a tomar las riendas de una UE en una crisis geopolítica. De ahí que Francia se empeñe por una resolución colectiva que enaltezca la unidad dentro del continente europeo.

Finalmente, se concluye cómo los esfuerzos multilaterales han ganado peso dentro de la agenda de los Estados. En este caso, Francia demuestra a la comunidad internacional del provecho que se le puede dar a estrategias colectivas que, aunque se inclinen al europeísmo, contribuyen a los problemas en que todos los actores se ven sumergidos.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.