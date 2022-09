Aprender a despedirnos

“Entonces Abram salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte... Lot, quien viajaba con Abram, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas.

Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abram y a Lot... entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abram y los que cuidaban los de Lot... Abram le dijo a Lot: “No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros... toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras, y nos separaremos... Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abram ...”. (Génesis 13:1, 3-9, 14-16 NTV)

Esta historia “doméstica” dentro de la gran historia de la salvación nos enseña mucho acerca del cómo las personas que están a nuestro alrededor, aún y cuando nos una la sangre o el afecto, pueden estorbarnos en el cumplimiento del propósito de Dios. Consideremos la naturaleza del conflicto: ¿Era realmente la disputa una cuestión de espacio o de madurez de una de las partes? La forma como se resuelve el asunto revela al menos dos cosas: Por un lado la inmadurez de Lot que lo lleva a tomar una decisión equivocada guiado sin duda por la codicia y por otro la capacidad de Abram de despedirse de quien pudiera ocasionarle un “estancamiento” en su vida.

Abram confiaba que la razón de la prosperidad no estaba en un lugar geográfico sino en su amistad con Dios, pero Lot no supo reconocer que aún no era tiempo de salirse de la cobertura de su tío. La forma sabia como Abram resolvió el conflicto puso de manifiesto la avaricia y codicia que movían a Lot, pero también su inmadurez. La inmadurez nos lleva muchas veces a tomar decisiones que por nuestra ingenuidad nos pongan zona de peligro. Misma que experimentó Lot al escoger la llanura poniendo en riesgo su familia y su propia vida.

Hay relaciones en nuestras vidas que nos roban la energía y no nos permiten ver lo que Dios tiene para nosotros y concentrarnos en Sus propósitos. Lot era una de ellas. Por otro lado, Abram sabía que Lot no llegaría muy lejos, pero renunció a la tentación de asumir el rol de “mesías” y “salvar a Lot” de su inminente desgracia porque su vida también corría peligro si no lo soltaba. Eso nos ocurre muchas veces también, pretender que las personas no podrán salir adelante “sin nosotros”. Esa presunción y jactancia puede resultar en tragedia.

Sólo cuando Abram se despidió de Lot, entonces Dios le habló y le dio una promesa que con el paso de los siglos se cumplió a cabalidad. ¿Hay alguna relación a la que estés aferrado que te impide caminar hacia los propósitos de Dios? Necesitas dejarla ir para tu moverte en la dirección opuesta. Es necesario aprender a despedirnos.





