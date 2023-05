Aprender de la pandemia

“La pandemia ha hecho patente la común fragilidad del género humano y su sentido común”.

-Luigi Ferrajoli





Más de tres años después de haber declarado la pandemia a causa del Covid-19, el pasado 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial en cuanto tal.

Lo anterior no significa que la pandemia haya acabado ni mucho menos que el coronavirus haya desaparecido; antes bien, de lo que se trata es de que el estado máximo de alerta ya no es necesario, habida cuenta del nivel de inmunización global que se ha podido alcanzar. Desde luego, la OMS en voz de su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomienda no bajar la guardia ni descuidar los sistemas de salubridad que se han construido -así sea de manera un tanto primitiva- como medida de contención para el Covid-19.

Los cálculos llegan a hablar de alrededor de 20 millones de muertes a causa de la devastadora infección que tomó al mundo por sorpresa en 2020 y que lo paralizó en plena globalización y en plena era digital, cuando se creía que los virus fulminantes eran cosa del pasado.

Sucedió todo lo contrario: La pandemia nos hizo enfrentarnos con nosotros mismos y sacudir nuestra identidad como civilización, cuestionando muchas de las carencias de los procesos sociales y culturales en los que nos basamos hoy en día. Al día de hoy no hay consenso ni unanimidad en torno al origen exacto del coronavirus, lo cual habla mucho de los asuntos todavía pendientes de resolver, empezando por el principio: Desconocer la génesis del Covid-19 nos coloca en una invariable situación de vulnerabilidad.

En algunos círculos de la opinión pública, tanto académicos como periodísticos, intelectuales y de la sociedad civil en general, se fue desarrollando poco a poco una especie de fastidio en torno a las discusiones acerca del Covid-19 y las múltiples estructuras sociales que dinamitó, lo cual a juicio de quien esto escribe constituye un error. Debemos seguir pensando la pandemia y sus bemoles no sólo estrictamente sanitarios sino también políticos, culturales, económicos, jurídicos, entre otros.

En estas páginas hemos insistido en la construcción de una democracia sanitaria acompañada de un constitucionalismo sanitario que sean capaces de articular un sentido de anticipación de cara a futuras crisis de salud pública que eventualmente lleguen. Esa debe ser una de las lecciones principales que hay que aprender en la era postpandémica.

La pandemia patentizó muchas de las debilidades institucionales que son compartidas a escala planetaria no sólo por lo que respecta al derecho a la protección a la salud sino a otros derechos sociales como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al agua o el derecho a la alimentación, sólo por mencionar algunos de ellos.

Con la gran sabiduría que lo caracteriza, el eminente iusfilósofo italiano Luigi Ferrajoli ha sostenido que la pandemia ha hecho patente la común fragilidad del género humano y su sentido común. Por eso es que como se decía con anterioridad, los circuitos sociales deben poner de su parte para estar preparados para lo que venga a corto, mediano y largo plazo.

¿Cómo empezar? Quizá por dos vías. Fortalecer las atribuciones de la OMS, por ejemplo, luce no sólo como algo deseable sino imprescindible para afrontar las próximas pandemias, pues el Covid-19 no será la última gran enfermedad que conocerá la presente generación. Igualmente, reconocer la loable labor de profesionales de la medicina, la enfermería y la investigación médica que arriesgaron incluso sus propias vidas y mejorar sus condiciones laborales.