Atrévete a ser vulnerable

Se nos ha convencido de que la vida se trata de mostrarnos fuertes, de no “dejarnos”, de que “los hombres no lloran”. Tenemos miedo a mostrarnos vulnerables porque pensamos que es sinónimo de “debilidad”.

Hemos comprado la idea de que la imagen de fortaleza nos traerá amigos, trabajo, popularidad y éxito. Vivimos presa del estrés que produce el estar siempre “aparentando” para ser aceptados por los demás, alcanzando metas o estándares que nos impone la sociedad de consumo.

La doctora Brenee Brown autora de El poder de la vulnerabilidad, dice que “la vulnerabilidad está directamente asociada con nuestra capacidad de conectarnos con el mundo y con el otro”. Pero este tipo de vida que acabamos de describir no nos permite “conectar”. Porque nos invita a relacionarnos de un modo superficial. No nos permite dejar que los demás nos conozcan tal y como somos. A veces por miedo al rechazo, a no cumplir con las exigencias del estereotipo al que nosotros mismos le damos el poder de definirnos. Subimos a las redes la mejor versión de nosotros, para luego decepcionarnos frente al espejo con la versión real.

Hoy te propongo que te atrevas a ser vulnerable. Nada más sencillo y nada más complicado a la vez. Nada más peligroso, pero también nada más poderoso. Porque la vulnerabilidad “es la cualidad que tiene alguien para poder ser herido” (del latín “vulnus” herida). Pero, ¿quién quiere ser herido? Nadie que conozca. Pero esta cualidad es sin e qua non para experimentar lo más maravilloso que tiene la vida humana: amar y ser amado. No se puede amar de verdad sin arriesgarse a ser herido. Entonces podemos decir que ser vulnerable es tomar el riesgo de amar.

No existe persona que haya pisado este planeta más vulnerable que Jesús, el Hijo de Dios. Quien siendo de naturaleza divina, se hizo hombre, sometiéndose a todas las limitaciones de la condición humana. Nació en un pesebre maloliente, casi muere a manos de un loco llamado Herodes, fue tentado en todas las áreas de la vida, igual que nosotros; fue “ninguneado” por su familia, rechazado por su pueblo, acusado injustamente por sus detractores y traicionado por sus amigos.

Finalmente, recibió la herida más fuerte: el abandono de su Padre, con quien tenía una perfecta relación. Se hizo vulnerable, se expuso para ser herido. Todo por amor a nosotros.

La vulnerabilidad es entonces la forma más honesta de fortaleza. Tiene que ver con ser auténtico, genuino, sin máscaras. Con estar dispuesto a amar porque he aprendido a correr riesgos, porque nadie me garantiza no ser herido, pero alguien que fue herido (Jesús) me garantiza ser amado, al menos por Él. ¡Atrévete a ser vulnerable!