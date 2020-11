Aún existen muchas asignaturas pendientes

Los miles de libros y ensayos que sobre la Revolución Mexicana se han escrito –que me obligó a realizar una apretada bibliografía de consulta para impartir la materia de Problemas Sociopolíticos y Económicos de México en la FECA de la UJED-, ofrecen muchos puntos de vista y una enorme cantidad de opiniones esclarecedoras.

Cada libro o ensayo que se publica ofrece siempre un nuevo enfoque, hay nuevos enfoques incluso dentro de la obra de un mismo autor.

Hoy en día se ha abandonado la perspectiva, siempre previciada de etnocentrismo; tal pareciera que el único objetivo de todos los revolucionarios fue la ciudad de México, o que los sucesos regionales sólo pudieran ser conocidos mediante documentos capitalinos.

El espectacular desarrollo de la historiografía regional y local ha venido a mostrar que la mayoría de los fenómenos fueron provocados por problemas de la comarca y que tuvieron dinámicas y soluciones absolutamente particulares.

Del mismo modo, hasta hace unos años era historia “desde arriba”. Uno de los cambios epistemológicos más importantes se manifiesta en la atención ahora prestada a personajes secundarios o a la masa que conformó los distintos ejércitos o movimientos revolucionarios; ahora se hace historia “desde abajo”. En la segunda fila, valga la paradoja, hay personajes de primera.

Siempre habrá nuevos aspectos por conocer mejor. Por ejemplo, un aspecto fundamental que debe estudiarse: La contrarrevolución. Toda revolución crea contrarrevolución. Otro ejemplo, son las historias de familia, partiendo de la familia actual se sigue el árbol genealógico y se podrá conocer el cómo se vivía, las costumbres, credos e ideologías que tuvieron como marco la revolución y demás momentos de nuestra historia.

Sin duda que la economía requiere mayor atención. Podría insistirse en la necesidad de trabajar sobre las ideologías y los cambios culturales, sobre la historia diplomática, la vida cotidiana, los procesos de secularización, la organización administrativa, el pensamiento conservador frente a la revolución, de los porfiristas al enfrentar la lucha armada, las posiciones de la Iglesia y el Ejército –que han sido siempre factores de poder, la desintegración de la familia tradicional y la formación de la “familia de guerrilla”, la presencia de la democracia norteamericana como paradigma o el flujo ideológico de la revolución francesa, o bien el redescubrimiento género biográfico, pero lo más importante parece ser que la gran búsqueda son la inexplicables historias regionales y locales.

Frecuentemente se debate si es pertinente considerarla concluida hasta que se promulga la Constitución de 1917, ¿o se prolonga hasta la muerte de Carranza, cuando se instaura un régimen de transición, o incluye también los llamados “regímenes de la reconstrucción”? ¿O llega, tal vez con una vitalidad que sorprendería a cualquiera, hasta la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del PRI, o cierra el ciclo cuando Lázaro Cárdenas por fin logra emprender una serie de cambios sociales, como el reparto de tierras ejidales o la nacionalización del petróleo?

No nos equivoquemos dirían algunos, la revolución está viva bajo el signo de la crisis, con “solidaridad”, “progresa”, “oportunidades” y ahora “bienestar” programas que son paliativos, aspirinas que no resuelven los problemas de fondo, los estructurales, que no obstante su demostrada inoperancia con el neoliberalismo del Prian mantuvimos un modelo que día con día hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, nos hizo más dependiente del imperialismo y de los organismos financieros internacionales, a quienes ahora les entregamos en calidad de “préstamo” parte de nuestras reservas.

Seguimos sin la infraestructura hidráulica que requiere el campo, sin la infraestructura urbana que requieren las ciudades, sin los elementos para otorgarle transformación a nuestras materias primas como productos terminados. A 20 años de “Oportunidades”, ningún pobre ha dejado de serlo, al contrario se han incrementado en millones. Por fortuna, hemos iniciado otro modelo económico, basado en el bienestar de la persona no en su explotación.

Simplemente a 110 años de la Revolución Mexicana existen muchas tareas pendientes.