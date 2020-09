Austeridad en la UJED

A partir del inicio de la administración que encabeza el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Rubén Solís Ríos, mostró su profunda preocupación por el tema recurrente de la estrechez en los recursos económicos que recibe la UJED por parte de la Federación y del Estado.

Una de las propuestas vertidas por el rector camina en el sentido de reducir prestaciones de los trabajadores a fin de mejorar la situación financiera de la institución, sin embargo, esta iniciativa no fue del completo agrado del Sindicato del Personal Académico (SPAUJED). No obstante, la negativa a la propuesta, ésta no deja de llamar la atención por el interés que el rector manifiesta al tema económico.

En ese contexto de emergencia económica, el rector puso a consideración al interior de su equipo, el hacer efectiva una auténtica política de austeridad; consciente de la diversidad de opiniones y de la eventual afectación que pudiera tener la UJED, cuestionando si eventualmente serían buenas y eficaces o bien negativas en el manejo económico, administrativo y social.

El primer paso lo dio el propio rector al reducir su salario, lo mismo ocurrió con el resto de los funcionarios universitarios de primer nivel, lo que originó en economías que se aprovecharon para sufragar gastos operativos específicos dentro de la administración; y para este año, el acuerdo inicial dentro de su primer círculo de funcionarios, los incrementos salariales no surtieron efecto, en atención al respeto del acuerdo inicial de darle seguimiento puntual a la política de austeridad, que al parecer, ha resultado un éxito, toda vez que la política de austeridad implementada, fue una medida de ajuste necesaria que se aplicó con responsabilidad en un contexto de eventual recesión.

Por otra parte, con motivo de la pandemia del Covid 19, la UJED ha replanteado diversos rubros encaminados al ahorro de los recursos económicos, en materia de viajes de representación; es decir, se han terminado los viajes a costa del erario universitario, salvo los más urgentes y necesarios, por lo que se percibe un duro proceso de adaptación que ha dado como resultado un respiro a las finanzas de la UJED, por otra parte, mayor credibilidad al gasto generado con responsabilidad. En ese contexto, el rector, en coordinación con el personal académico, administrativo y el estudiantado que lidera con éxito Giovanni Rosso, ha permitido reconstruir el tejido social universitario, dando voz, a las expresiones emanadas de la comuna universitaria.

Las acciones realizadas por Rubén Solís le ha permitido ser garante para conservar a nivel nacional uno de los lugares privilegiados en materia de calidad educativa. Le corresponde al rector continuar su tarea de reorganización al interior de la UJED, para que sea efectivo su crecimiento en materia académica y administrativa y de esa manera evitar que siga creciendo el déficit.