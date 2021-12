Avances y pendientes en la Corte

Termina este 2021 y lo conveniente es hacer una evaluación de lo que se hizo durante el año en los diversos aspectos de la vida nacional, pero también de lo que quedó pendiente por hacer. Me referiré en esta colaboración, en específico, a la justicia constitucional competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal del país es uno de los órganos de mayor importancia en nuestro sistema, pues le corresponde la función de control de regularidad constitucional, al tener competencia para resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, así como los amparos directos que por su importancia y trascendencia así lo ameriten y los recursos de revisión en esos amparos que revistan un interés excepcional.

Hay varios aspectos a destacar en relación con la Suprema Corte y, en general, con el Poder Judicial de la Federación, tal como el ministro presidente Arturo Zaldívar lo expuso en su tercer informe. A continuación, se mencionarán sólo algunos de ellos:

1. Destaca la reforma judicial federal a través de la cual se redistribuyeron competencias, correspondiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para establecer jurisprudencia mediante precedentes obligatorios; además, se establecieron más instrumentos para el combate a la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual; se fortaleció la carrera judicial, entre otros.

2. A pesar de la pandemia, la Suprema Corte continuó con la resolución de asuntos de su competencia: el Tribunal Pleno resolvió 409; la Primera Sala, 1,478 y la Segunda Sala, 1482, con lo cual se garantizó el acceso a la justicia y los derechos humanos de las personas.

3. Se fijaron criterios de suma importancia en temas que dividen a la sociedad mexicana, tales como los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, la gestación por subrogación y la objeción de conciencia.

4. En materia procesal constitucional destaca, sin duda, el criterio fijado en el sentido de que los órganos jurisdiccionales federales tienen competencia para realizar el control ex officio de todas las normas cuando conozcan de los juicios de amparo.

Incluso es oportuno mencionar que la Suprema Corte se pronunció en contra en asuntos de interés del gobierno federal como la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, además se concedió la suspensión en contra del decreto emitido por el presidente de la República, publicado el 22 de noviembre de 2021, en el que declaró de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del gobierno de México.

No obstante lo anterior, quedaron sin resolver asuntos de suma importancia tanto para la sociedad mexicana como para el gobierno federal. Basta mencionar uno de ellos para percatarnos el peso específico que tiene cada uno de esos asuntos. El ejemplo es el relativo a la impugnación de la militarización de la seguridad pública, al que en su oportunidad me he referido en diversas colaboraciones.

El problema es que ese asunto y otros relacionados con proyectos del gobierno federal con trascendencia social, no están agendados para los primeros meses del año próximo, por lo que habrá que esperar todavía algún tiempo para conocer el resultado.

En tanto eso suceda, la sociedad mexicana entra en el periodo de fiestas decembrinas, en el que espero que se fortalezca la solidaridad, el amor y la paz entre todos sus integrantes.