Baja la pobreza, desastre en salud

La pobreza además de significar la falta de recursos económicos para el sustento alimenticio, para el cuidado de la salud, acceso a la vivienda, los servicios básicos y a la recreación, también está asociada a condiciones devida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, e imposibilitan su plena integración social.

Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza si tiene un ingreso que no alcanza para comprar la canasta de alimentos que definen la línea de pobreza,además de que al menos se tenga también una carencia no monetaria; y en cuanto a la pobreza extrema, ésta existe si el ingreso no es suficiente para comprar la canasta básica de alimentos, más tres carencias no monetarias.

Si bien, los datos dados a conocer en días pasados por el Coneval revelan que entre 2018 y 2022 poco más de cinco millones de mexicanos salieron de una situación de pobreza con lo cual 46.8 millones se mantenían en esa condición en este último año, esto es, 36.3% de la población; tambiénel organismo expresó que se elevóel número personas en pobreza extrema al sumar 9.1 millones de mexicanos.

Los factores que incidieron para bajar la pobreza fue el incremento del salario mínimo por encima de la inflación y el aumento de las remesas que reciben las familias mexicanas, así el incremento de los recursos monetarios de los programas gubernamentales. Aunque el deterioro del sistema de salud parece ircontra el ingreso por esas transferencias, porque hoy los adultos mayores no alcanzan a cubrir las medicinas que ya no reciben del sector salud, con su pensión bimestral.

El aumento exponencial de las remesas de los compatriotas migrantes (61 mil millones de dólares anuales) impacta de manera favorable el ingreso de las familias del campo y de sectores populares de la población, asunto que nada tiene que ver con algún logro de gobierno.

La carencia mas preocupante e injustificada que se sufre en México es la falta de acceso a la seguridad social: el 50% de la población del país no tiene medios de subsistencia ante accidentes o enfermedades, ni ante circunstancias naturales como la vejez y el embarazo, condición que alarma aun más si agregamos que al 39% de la población le faltan servicios básicos de salud, esto es,50,4 millones de personas no tienen acceso a la atención de su salud.

Resulta evidente que cada indicador de rezago social, está relacionado a áreas de atención por parte del gobierno federal, para solucionar y permitir a más personas dejar de padecer dichas carencias, ya que todas tienen que ver con inversión pública en obras sociales que otorguen la oportunidad de que más mexicanos tengan una mejor condición de vida a partir de tener satisfechos esos derechos sociales como son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad socialpara garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias, calidad y acceso a una vivienda digna, el disfrute y el acceso a servicios básicos en los hogares, todos son componentes del entorno en el que las personas interactúan y se desarrollan, así como la aproximación a la alimentación suficiente y nutritiva.

Lo que evidencia, que gobernar no se limita a la entrega de transferencias económicas con fines clientelares, sino que la pobreza se combate con inversión pública en obras que generen el bienestar de las familias.

Nadie puede afirmar que las cosas marchan bien en la atención a la salud cuando en los últimos cuatro años hemos pasado de 20.1 millones de personas a 50.4 millones sin garantía de que si se enferman serán atendidos por el sector público de sanidad.

En manos del gobierno federal esta reorientar e impulsar de manera urgente un sistema de salud pública que permita una atención digna y segura. Cuando hay voluntad y sentido de la objetividad para gobernar, en un año se pueden sentar las bases para reorientar y mejorar, cuando se carece del sentido de responsabilidad los problemas se desdeñan -en este caso- en perjuicio directo de la mitad de la población del país.