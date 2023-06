Balance del prianismo

Hace exactamente ocho días, que aparecieron los prianistas en todos los medios de comunicación, haciendo cuentas alegres del proceso electoral reciente, donde se declaran empatados, pese a todos los obstáculos que tuvieron que sortear.

De ahí que no les queda duda que el 24 vencerán a Morena, mediante una aplastante mayoría, que la desmenuzan y sustentan en el balance de males donde en esta elección, los mexiquensesles quitaron hasta el modito de andar. Veamos pues cómo los plantean y los descifran:

Que el margen que le daban las encuestas a Delfina Gómez, impactó en sus simpatizantes y pese a eso les ganaron con poquito. Que la plaza ya estaba negociada y por eso los mexiquenses decidieron replegarse, concluyendo que ya no tenía caso votar. Que el presidente López Obrador, con el presupuesto federal, contribuyó para que fuera una elección de Estado, y pese a eso no arrasaron. Que al gobernador Alfredo del Mazo, según Alito, “le faltaron tamaños” por no prestarse a las marrulleríasdel fraude, que hace seis años le dieron el triunfo y ahora en una pose de hipocresía democrática, dejara hacer y pasar todas las trapacerías de Morena.

Que a Delfina le apoyaron los ignorantes, muertos de hambre y patas rajadas a los que ya no pudieron seducir con la torta y el Frutsi, pero eso no les preocupa, porque esos votos no son importantes. Que Dante Delgado y sus secuaces antes del proceso electoral, exhibieron pintas gigantes donde expresaban que “con el PRI ni a la esquina”. Que el abstencionismo fue el verdadero triunfador, ya que si éste no se hubiera dado, la historia sería otra.

De dicho balance, el punto que más me llama la atención es el del abstencionismo, donde aseguran que si los electores hubieran salido a votar, el triunfo del PRIAN sería avasallante. Pero desafortunadamente los prianistas que se quejan, no tuvieron la capacidad de sacarlos para que votaran por ellos. De ahí que por lógica simple se deduce que si los abstencionistas permitieron desde su comodidad, que Morena les pusiera una paliza en el Edomex, es porque batearon de su lado.

Pero ¿cómo piensan motivarlos para aventarse el tiro del 24? Por ahí apareció una perla negra, como ejemplar a seguir, cuyo autor es Carlos Alazraki, quien literal y textualmente, tildara de huevonas y huevones a los que no salieron a votar y que por causa de ellos le metieron madriza y media al PRIAN en el Estado de México; narrativa que pudiera ilustrar a aquellos que piensan que el abstencionismo les iba a ellos, pero a la hora de la paliza que les propinara Morena, no metieron un solo dedo.

Desafortunadamente no hay juicio que pueda echar por tierra las cuentas que suman de los dos estados. Sin reflexionar que esta elección equivale a un pastel entero y una rebanada suelta, quedando el primero al alcance de Morena y la segunda en poder del PRI, a la que se ufanan en agregarle las migajas mexiquenses y gritar a los cuatro vientos que dicho entripado vale y pesa lo mismo que el pastel entero.

Sin duda que son muy buenos matemáticos, porque saben sumar perfectamente las pepenas y dejar sueltas las que dividieron a Morena en Coahuila. Pero su omisión no tiene desperdicio, cuando se les pasa decir que el pastel y la rebanada en juego, eran del PRI y Morena, sin pagar derecho de entrada, les arrebató el pastel, que sin duda, hará crecer para nutrir a las huestes que dejaron huérfanas y que ahora sin remilgos probarán sin resistirse.

Pero vayamos a otro ejemplo similar, pero traducido en prendas. En dicho juego el PRI era dueño de la joya de la corona y del prendedor de bisutería, mientras Morena sólo era invitado y tal distinción le permitió jugar de a gratis.

Oportunidad que aprovechó para arrebatarles sin mucho esfuerzo la joya de la corona, no así el prendedor que tuvieron que acudir al truco de las urnas zapato para sostenerlo, según el periódico El País.

Para concluir, no me resta más que agregar que el optimismo prianista no tiene límites, cuando en la cantaleta de las cifras, quieren embaucarnos y hacer creer que les fue de maravilla y que en el 24 esos votos que les apoyaron ahí permanecerán, sin tomar en cuenta que ahora que sus proveedores fueron sacados a patadas del Edomex, quedan prendidos con alfileres y que fácil caerán en la tentación de estrenar ahora su tarjeta guinda.