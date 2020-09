Barómetro Internacional

Aguas Internacionales, problema de Chihuahua

La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos conocido por sus siglas CILA, tiene 125 años preservando la integridad territorial de México y la distribución de las aguas internacionales en la frontera norte.

Este organismo tiene encomendada la vigilancia y aplicación de los Tratados y Convenciones sobre límites y aguas, así como regular y ejercer los derechos y obligaciones asumidos bajo dichos Tratados, dando solución a las diferencias que puedan surgir como consecuencia de tales aplicaciones. CILA es un organismo internacional integrado por una Sección mexicana y una Sección estadounidense.

La frontera entre México y Estados Unidos es una de las más largas del mundo, inicia en Tijuana, Baja California, en el Océano Pacífico, hasta Matamoros, Tamaulipas, en el Golfo de México, con una distancia de 3,175 kilómetros.

De esta distancia, 2,053 kilómetros son ocupados por el Río Bravo como límite internacional y los 1,084 kilómetros restantes son cruzados por la línea divisoria terrestre al oeste de Ciudad Juárez, Chihuahua, excluyendo el segmento de 38 kilómetros en donde el Río Colorado sirve como frontera internacional.

El brete por la extracción de agua por las presas en Chihuahua se originó cuando la Conagua solicitó al estado de Chihuahua 1,100 millones de metros cúbicos de agua de las presas, Las Vírgenes, El Granero y La Boquilla donde se aumentó la extracción de agua de la presa, para cumplir con el Tratado de 1944 firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos.

El Tratado en comento establece que los dos países tienen derecho a hacer uso de las aguas del Río Colorado y del Río Bravo, de las que se provee el norte de la República Mexicana y que México le adeuda agua al vecino país del norte. (6 sep. 2020 http://www.cila.gob.mx/tyc/1944.pdf).

Entiendo que México debe de dar cada año 431 millones de milímetros cúbicos al vecino país del norte del Río Colorado, en tanto que los norteamericanos brindan a México mil 850 millones de metros cúbicos por el Río Bravo anualmente.

En este tenor México puede saldar su cuota en periodos de 5 años los cuales se conocen como ciclos. Bien, pero sucede que el ciclo pasado que es el número 34, México tuvo un déficit de 324.7millones de metros cúbicos, de tal manera, que en este ciclo se entregaron mil 779.3 millones de metros cúbicos… y restan por entregar 378.3 millones de metros cúbicos los cuales deben de suministrarse antes del 24 de octubre.

Ante este panorama estimado lector, se puede percibir que el problema tiene relevancia a nivel municipal y estatal por Chihuahua, nacional por ser del ámbito federal e internacional por ser parte de un tratado, el Tratado de 1944 firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos.

También surgen muchas interrogantes: Siendo un tema tan delicado ¿Por qué no se tomaron las medidas pertinentes con tiempo? ¿Por qué no se reunieron a los afectados para diseñar un plan predeterminado? ¿Por qué no se ha oído ni visto al CILA ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores?

¿Que hay una afectación económica para todos los agricultores de la región?, ¡La hay! El tiempo apremia para los agricultores y los ganaderos. ¿Qué es un problema relevante y deseable como bandera política?, ¡También lo es! Creo que la relevancia ha sido más política que otra cosa.

Sea como fuere el asunto, ojalá y que haya una intervención inmediata de afectados y gobiernos a través de los titulares y las dependencias que dirigen antes de que este problema pueda tomar otro cauces. ¡Hasta la próxima!