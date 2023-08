Beatriz: ¿“y yo por qué”?

Hay mucha distancia, entre Beatriz Paredes y Santiago Creel. La priista es una política acostumbrada a las presiones de las cúpulas partidistas, fue clara: Yo no tengo porqué declinar por nadie, nunca lo haría.

Esto, en relación a la petición pública que le hicieron a la tlaxcalteca, para que declinara a favor de Xóchitl.

Y, por si fuera poco, se les fue a la yugular: Yo nunca le pedí a nadie que declinara por mí, aunque fuera arriba en las encuestas. Ante estas declaraciones, los panistas se quedaron chiflando en la loma, no es lo mismo chana que feliciana.

Ante este panorama, las palomitas blancas vestidas de azul, se la tienen que jugar solos para sacar adelante a la “señora X”. Se quiera o no, la señora Gálvez, ha dividido a los priistas a nivel nacional, esta factura al interior del PRI, podría hacer crisis llegado el momento. Por esa razón, las horas que vienen serán definitivas, los tricolores le están apostando todo a favor de Beatriz Paredes. Los que mandan en el PRI, deben estar considerando que Xóchitl Gálvez no pertenece al PAN, que es una política que se acerca a la ultra derecha y corren el riesgo de ser barridos del mapa en 2024. Entonces, estiran o se ahorcan.

Pero también al interior del PAN, no todos están de acuerdo que la señora Gálvez sea su candidata. Ellos le apostaron todo a Santiago Creel, pero, en fin, no tiene la culpa el indio sino quien la hizo comadre. La “señora X” andaba muy tranquila buscando ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero don Santiago le habló al oído y ahí están las consecuencias.

El otro punto que se podría comentar es sin duda, si al PAN o la señora Gálvez, les daría para dejar en el camino a Beatriz Paredes. Se menciona esto, porque se ha dado a conocer el padrón de más de dos millones de personas registradas para votar.

¿De dicho padrón cuántos son priistas, cuántos del PAN y cuántos de la sociedad civil? De los que estén registrados por el PRI, seguramente votarán por su candidata, y si son mayoría que Dios agarre confesada a la candidata de Claudio X González. También, será importante la encuesta que se haga casa por casa. No sabemos si la metodología que se usará para la encuesta, permita corredores priistas o panistas. Se pronostica que la señora Gálvez, no tendrá un día de campo frente a Beatriz Paredes, y ya le mandó un mensaje a Xóchitl: yo no declino, nos veremos en las encuestas.

Paradójicamente, quien tiene más que perder en este contexto, es el PRI. No se pueden dar el lujo de verse derrotados antes del 2024, y sólo ver que el PAN con 270 mil militantes, los deje sin candidata. Y no sólo eso, los millones de votos que tiene el tricolor, los aporten para que Marko Cortés, la señora Gálvez y Claudio X González, se salgan con la suya. Si eso sucede, tendrán otro sexenio de vacaciones: gane Morena o gane el PRI.