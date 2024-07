Bipartidismo fallido en México

El pueblo de los E.U. no adoptó, les impusieron los grandes capitales un bipartidismo en el cual la sociedad no selecciona los candidatos, sino se los imponen los dueños de las grandes empresas y los grandes capitales, dueños del poder político no sólo de ese país sino de gran parte de la política y acciones de muchos países. Afortunadamente en nuestro país ese sistema de elección presidencial no prosperó en función de varios factores entre ellos la gran ambición y corrupción de la clase política asentada en los últimos tiempos en el priismo en perverso amasiato con el poder económico focalizado en el PAN y por otro lado y en contraposición está la persistente presencia del liberalismo fiel al pueblo mexicano y a los intereses de la nación.

Pero esas interminables luchas entre conservadores y liberales no pudieron inclinarse siempre a favor de los segundos de no haber sido por la también valiosa presencia de periodistas suicidas que arriesgaban hasta la vida ventilando públicamente los desmanes y crímenes de los gobiernos corruptos y dictatoriales aliados de los reaccionarios hoy como decíamos, radicados en el PAN. Cómo no mencionar entre esos periodistas valientes a Joaquín Fernández de Lizardi el Pensador Mexicano, Juan Bautista Morales, El Gallo Pitagórico, Crescencio Rejón, Ponciano Arriaga, Zarco, ( ¿existió o no el apóstol de la democracia? porque en los libros de registro del bautisterio de la parroquia de Analco, misteriosamente no aparece ni el libro ni el nombre de él), los Flores Magón, Jara, F. Mata, etc. Y hasta poetas como Guillermo Prieto entre otros, que han sido factor motivante para ilustrar al pueblo, penetrando y dando a conocer Las oscuras profundidades con que actúa el conservadurismo.

Y ni qué decir de Dn. Julio Scherer García llamado también el Zarco del siglo XX; él y Regino Pagés llenaron páginas valientes en defensa de la libertad de expresión difundiendo actos y hechos que moldearon la conciencia ciudadana de los mexicanos y que hoy los sucesores de sus medios han dado un giro de 180 grados virando hacia la derecha, denostando la lucha de la izquierda mexicana y cargándose hacia la oligarquía. Hay memoria y no se puede omitir el nombre de Gutiérrez Vibó con su matutino noticiero de Monitor y que boicoteó Calderón y perseguido, lo hizo huir del país.

Aquí en Durango tal vez mucha gente no ha oído hablar de un periodista muy modesto de Apellido Maquívar, quien fuera uno de los estudiantes presos y torturados en México cuando el movimiento estudiantil de 1968 y ya radicado en esta ciudad capital editaba una modestísima publicación que repartía a pie junto con su esposa y en veces él en bicicleta ejerciendo un periodismo tendiente a motivar a la ciudadanía en sus acciones para el progreso humano y las libertades sin ataduras. Realizando su quehacer fue atropellado y ya nunca supimos de él.

Hay un gran personaje que desde los micrófonos de la radio realizó también periodismo aquí en Durango, es él el Sr. ….. Castro, quien acaba de retirarse del medio habiendo desempeñado sus actividades con mucho mérito durante setenta años. Le mandamos un abrazo y nuestro reconocimiento por su fructífera labor a quien fuera además el decano de los locutores.

Nuestro mensaje es pues que sin la valiosa aportación del periodismo comprometido con las causas del pueblo, hubiera sido más difícil y tardados los triunfos del liberalismo sobre sus opositores tal como quedó demostrado en la última elección, pero sobre todo en la del 2018, pero reconociendo que esto no se acaba hasta que se acaba como quedó evidenciado últimamente en Europa donde derecha y extrema derecha están volviendo a sentar sus reales y donde influye un factor mucho muy determinante y que son los grandes capitales, quienes con ese poder han cooptado el poder político. Y no olvidar que desde el medioevo y los tiempos del imperio romano ha jugado un papel muy determinante como aliado el clero católico.