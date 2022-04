Blanco y negro

REVOCACIÓN. El ejercicio de Revocación de Mandato que tendrá lugar el próximo domingo 10 de abril, ese en el que han prolongado su batalla de dimes y diretes el Presidente de la República y el INE, no es otra cosa más que una manifestación de soberbia exacerbada por parte de Andrés Manuel López Obrador, quien incongruente como es, promueve un gasto del orden de los mil 600 millones de pesos tirados a la basura, en un país con enormes necesidades sobre todo de salud, porque la lista de demandas sociales en verdad que es casi infinita y verdadera.

IDEA. En términos reales, el grueso de la población, la gran mayoría, no tiene la menor idea de qué se trata o con qué se come esa llamada “Revocación de Mandato”, realidad que indica de antemano, una baja participación del electorado en esta gran farsa del próximo domingo, que sí desde luego tiene fondo y que no es el que aparece a la vista, porque el Ejecutivo federal en efecto, tiene la certeza de que el ejercicio no le costará el cargo, y sí al contrario, alimentando el populismo, su figura se consolidará en la aceptación, pues hay que reconocer también su alta popularidad virtud de su magistral forma de comunicar.

EGOLATRÍA. Se imagina gastar toda esa lana solamente para vigorizar la egolatría de por sí robusta del mandatario, cuya bandera de austeridad quedará indudablemente con un claro rasgo escatológico luego de esta jornada inútil en términos democráticos, cuando sin ir muy lejos, una de las principales necesidades en la población y que es latente ya de forma cotidiana, es la falta de medicamentos prevaleciente en todo el Sector Salud, a pesar del discurso oficial que descarta tal carencia.

GOBERNACIÓN. Como se indica el principio existe desconocimiento sobre la Revocación de Mandato, pero también desinterés, de ahí que durante las semanas anteriores en todo el país, se haya desatado una gran campaña con brigadas, enormes espectaculares y a través de redes, pero también mediante la voz de funcionarios de gobierno, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien sin mesura y en una forma impúdica, con la certeza de quedar impune, hizo campaña por la revocación en una acción sumamente criticada. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la irregularidad, López Obrador con un tono sobrado, dijo que él no hace campaña, que solamente le está ayudando en su esfuerzo de transformar México.

RAMÍREZ. Por cierto que en lo local, no ha sido la excepción y aunque se trata de un cuadro generalmente sobrio, crítico, Iván Ramírez, utilizando unas pinzas oxidadas y a través de su página de Facebook, ha dicho que la participación ciudadana es un músculo que tiene que ejercitarse, porque de lo contrario se atrofia. Como queriendo aprovecharse de la ignorancia, proyecta que posteriormente podrá quitarse un alcalde o un gobernador, incluso un diputado, cuando eso no es posible, al menos no ahora. Sin embargo también, crítico como es, refiere la tibieza con la que están actuando algunos miembros de Morena, que están pasando el proceso como meros espectadores.