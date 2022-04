Blanco y negro

MARISOL. Desde luego con un estilo particular, pero la labor que está llevando a cabo Marisol Rosso al lado de Esteban Villegas Villarreal, en la ruta de la gubernatura del Estado, me recuerda el trabajo desarrollado en 1992 por Gabriela López de la O, para contribuir en lo que fue no solamente un labor ejemplar, sino que marcó un formato novedoso de ganar votos y vaya que con éxito resonante, trascendente. Entonces la candidatura para la diputación local se le entregó a Ismael Hernández Deras, ex dirigente de la FEUD, una circunscripción que se consideraba perdida para el PRI, dado el avance que entonces registraba el Partido del Trabajo con su Comité de Defensa Popular o CDP, que mucho ruido haría los años siguientes. La victoria de quien posteriormente llegaría a ocupar la primera magistratura de la entidad, fue atronadora.

DURANGO. Hoy día, insisto, con un sello muy personal, Marisol Rosso desarrolla una labor relativamente silenciosa, sin aspaviento, con poca presencia hasta ahora en medios de comunicación e incluso en redes sociales, empero, que a la vista de los que le inteligen al asunto, su trabajo está rindiendo desde ahora, cuando la campaña apenas comienza, resultados interesantes. Y es que la señora de Villegas, recorre barrios y colonias en esta capital y en las ciudades más importante, pero también municipios rurales, rancherías, platicando con la estructura ya existente, pero además, convenciendo a más personas sobre todo a que conozcan las proyecciones de su marido en su aspiración por convertirse en candidato a gobernador de Durango.

FEMENIL. Una de las funciones de las que se sabe enfatiza Marisol, es la charla con mujeres en todos sus recorridos citadinos y rurales, y particularmente aquí en la capital, con el sector femenil de Acción Nacional, en esa idea de conjuntar esfuerzos y revertir la especie que indica que existe aún renuencia para aceptar y apoyar a una figura priista y aquí, el avance también es claro. Veremos qué es lo que sigue en este trabajo durante los siguientes días, donde se dice que, siempre cuidando las formas y ante todo la atención a la legislación electoral, irá de menos a más.

DURANGO SE FUE A MAZATLÁN

MAYOR. Pues cuando al menos en apariencia la contingencia sanitaria está superada y los centros turísticos abiertos a su máxima capacidad, miles de duranguenses aprovecharon el periodo de asueto de Semana Mayor y en número extraordinario se fueron a visitar el vecino puerto de Mazatlán, donde no hay cupo para nadie más al menos hasta el 17 de abril.

SINALOA. El tema es para el análisis, con varios carices, empero, sobresale el relativo a la atención de los protocolos sanitarios y que el regreso de los vacacionistas no se traduzca en una nueva ola de contagios de coronavirus en nuestro Durango, como ya ha sucedido.