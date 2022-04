Blanco y negro

ADMINISTRATIVO. No hay duda de que Óscar Sánchez Von Bertrab, ostenta capacidades importantes en el ámbito administrativo, empero, de ahí a que llegue a conducir los destinos de una institución educativa que cobró prestigio nacional en los últimos años, la verdad es que genera cierta incertidumbre. Es empresario y como funcionario público, ocupó ya una Subsecretaría en Desarrollo Económico, durante el gobierno de Jorge Herrera Caldera. Fue delegado federal también de Economía hace algunos diez años.

INSTITUCIÓN. Sánchez Von Bertrab se convirtió en el rector de la Universidad Tecnológica de Durango el pasado mes de noviembre y de manera inmediata, durante las siguientes semanas cepilló a más de cuatro funcionarios de la institución para acomodar a su gente y hasta ahí todo pudiera entenderse. Sin embargo, quienes tuvieron que irse, ocho en total, fueron cuadros capacitados y formados dentro de la Universidad, sustituidos por improvisados.

CHIVO. En fin, aseguran desde dentro, que hasta lo que se ha visto en este medio año, no se observa una posibilidad real de mantener el terreno ganado durante muchos años en la Universidad, con alcances verdaderos en el ámbito internacional, con un sinnúmero de egresados trabajando no solamente en otras entidades del país, como Querétaro, Guanajuato, Sinaloa o Chihuahua, sino en otras regiones del mundo. Esperan que el nuevo rector no se convierta en un “chivo en cristalería”.

CARRERA. Por casos como éste, es urgente que se establezca una legislación en el asunto del denominado servicio civil de carrera, puesto que aunque pudiera pensarse que la gente capaz, valiosa, que se va de un puesto por determinaciones más bien política, tiene acomodo inmediato en otro lugar, en el terreno de la realidad ocurren casos lamentables en que esa gente capacitada tiene que buscar oportunidades en lo que sea.

CAMPAÑAS ABURRIDAS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO

ACELERADOR. El candidato a la Presidencia Municipal postulado por la alianza Juntos Haremos Historia en Durango, Gonzalo Yáñez, no despega en sus proyecciones proselitistas. Me parece que si pretende competir con los demás candidatos, y bueno, en realidad solamente con Toño Ochoa de la alianza Va por Durango, tiene que acelerar el paso. La justa en efecto, sería sólo con el panista, porque no veo a alguien más que despierte en ánimo social, aunque también hay que anotarlo, en este 2022 hablamos de campañas en el municipio, adormecedoras, inapetentes. Ojalá cambien velocidad y dinámica que prendan el interés de la gente.

OCHOA. Y a propósito de campañas en el municipio, sorprendió el aspirante a la alcaldía de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, quien en un discurso emitido durante la visita de Jesús Zambrano, el dirigente nacional perredista, se dijo ser el más perredista de los panistas.