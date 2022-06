Blanco y negro

ALACRANES. ¡Y vámonos en fin de semana con deportes! Aunque para muchos aficionados del equipo profesional de futbol Alacranes de Durango aun prevalece la zozobra relativa a la participación o no de esta escuadra en la Liga Expansión, luego de haber sido bicampeón en la categoría premier del balompié mexicano, lo cierto es que la oncena arácnida tiene su lugar asegurado y tendrá acciones, digamos oficiales, desde la misma primera jornada, aunque en pretemporada habrá de ver acción ya programada al menos en dos ocasiones de visitante, con Mineros de Zacatecas y Leones Negros de la U de G.

PORRAS. En todo este contexto deportivo de Alacranes, me parece que vale la pena hacer mención del trabajo que han venido desarrollando algunos jóvenes que encabezan las porras del equipo duranguense, mismas que han estado presentes durante años apoyando al once local en las buenas y en las malas. Ahora, los grupos de animación, así denominados técnicamente por los directivos de los equipos, han jugado un papel interesante, pues sobre todo cuando se acerca el inicio de la temporada y no se veían trazas en el estadio Francisco Zarco de mejoras para cumplir las exigencias de la Liga, motu proprio comenzaron a pasar la charola, a pedir coperacha, y utilizando las redes sociales y ganando credibilidad, han recibido ayudas en especie y en efectivo, de tal forma que están trabajando en serio en el remozamiento del exterior del inmueble, sobre todo en la parte de pintura, y luego de una semana de labores, ya luce diferente. ¡Bien por ellos!

ALUMBRADO. Como ya en su momento lo citamos aquí, son diversos los renglones principales a atender por parte de la directiva de Alacranes para militar sin complicaciones en la división de plata del fútbol mexicano, tales como colocación de butacas en prácticamente todo el estadio, adecuación de vestidores y baños, servicio de internet para equipos y cuerpo arbitral, modernización de palcos, y por supuesto, el asunto más oneroso y por ende más complicado de cumplir, que es el correspondiente a las instalaciones eléctricas y particularmente el alumbrado especial para un estadio de futbol en Expansión. Este rubro de la electricidad en el Zarco, es un verdadero desastre, al grado que en los partidos de Durango se tienen que contratar generadores de energía eléctrica para alumbrar la cancha.

ALTERNAS. Vale pues recalcar que la participación de los Alacranes en la Liga Expansión está garantizada, no así, que tenga jugos nocturnos al menos en las primeras fechas por obvias razones, y tampoco, que juegue en la Ciudad Deportiva, en caso de que cuando se llegue el plazo perentorio, no haya cumplido de manera aceptable con los citados requerimientos. Así, pudiera jugar a las cinco de la tarde, con la luz del sol, y en un extremo, sus partidos serían en sedes alternas más cercanas, es decir, en Torreón, en Zacatecas o hasta en el puerto de Mazatlán.