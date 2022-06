Blanco y negro

FINANZAS. No solamente finanzas sanas heredará Jorge Salum a su sucesor en el gobierno municipal de Durango, pues existen ejemplos claros de que a pesar del desastre económico que presentaba la Administración al asumir el mando de la misma en septiembre de 2019, fue posible llevar a cabo acciones trascendentes en diversos rubros, dejando para la historia, al menos en este trienio, las llamadas obras de relumbrón que evidentemente poco aportan al bienestar de la sociedad y que no obstante, constituyen un gasto oneroso al erario. Desde ahora puedo anticipar que al presidente municipal panista, se le podrá acusar de mucha cosas, excepto corrupto o de ladrón

DESASTRE. Desde luego que ya tenía algún antecedente, empero, al conocer de manera directa las condiciones de las finanzas que le dejó José Ramón Enríquez, con una deuda del orden de los 300 millones de pesos, Salum del Palacio dio cuenta de que se había ganado la rifa del tigre, y comenzó remar contracorriente, sobre todo para atender los adeudos con proveedores, un sector de por sí lastimado durante los últimos años, que se quejaba y exigía el pago de cuentas antiguas.

OCHOA. No se terminó la Administración y el alcalde capitalino, desde luego con el auxilio de un equipo de trabajo que demostró eficiencia en el manejo de las finanzas, desde hace ya algunos meses, había puesto orden en este renglón fundamental, en un hecho que tendrá -espero- que agradecer y reconocer Toño Ochoa, quien habrá de tomar la estafeta con un gobierno en disposición de crecer, de realizar obras, libre de los adeudos de principio de la Administración, lo que por supuesto que representa una responsabilidad para el nuevo conductor de los destinos del gobierno municipal, quien tiene un gran compromiso con los duranguenses de la capital que le brindaron su apoyo ahora el 5 de junio.

SINDICATO. Salum no se conformó con ordenar las finanzas, y lejos de pactar como lo hicieron los anteriores, decidió también atender los reclamos de los trabajadores respecto a su vida laboral y sindical, donde desde hace décadas, tal vez desde finales del siglo pasado, la madeja de corrupción construida en esos lustros creció y aparentaba ser indestructible. Sin embargo, prácticamente desde su llegada, pian pianito comenzó a picar piedra, para terminar en poco más de dos años con el cacicazgo y las galopantes corruptelas de Alicia García. Hoy la vida sindical de los empleados del Municipio, ha cambiado radicalmente y al menos conocen el destino de sus cuotas.

RESIDUALES. Como anotaba antes, en este gobierno se dijo adiós a las obras de relumbrón, de tal manera que como un ejemplo de lo que se hizo sin la proyección política de ganar votos y aunque la determinación le generó críticas desde dentro, puesto que se trató de acciones no visibles, el jefe de la comuna se metió a fondo en el tema relativo al manejo del agua. Y es que, un acierto de las políticas públicas implementadas por Jorge Salum ha sido sin duda, la reutilización de las aguas tratadas en la ciudad, pues en dos años y medio consolidó no solamente el saneamiento de aguas negras que producimos los duranguenses y que no son pocas, para colocar a Durango como una de las ocho capitales que limpian el 100% de los escurrimientos residuales, mediante una inyección de casi 70 millones de pesos. Y aun hay más, pues como ninguna Administración anterior, en más de las obras que no se ven, a través de AMD, se ha realizado un avance importante en materia de sustitución de tubería caduca que significaba un enorme desperdicio del vital líquido.