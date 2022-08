Blanco y negro

Discutible desempeño de la titular del IED

DEPORTE. El sexenio que concluye el próximo día 15 de septiembre, desde su inicio dio muestras de una serie de colaboradores del gobernador José Rosas Aispuro Torres, miembros de su Gabinete, que llegaron con una clara intención de operar para su causa, para su persona, no para las causas de la administración, no para las causas sociales. Ejemplos hay varios, sin embargo, el más latente y que dará seguro para la crítica por varios días, es el de la titular del Instituto Estatal del Deporte, Ana Karen Ávila Ceniceros, quien en pleno proceso de entrega-recepción, se encuentra de viaje en Europa, al parecer de vacaciones, y es claro que no ha estado presente en esta delicada fase de la transición gubernamental, tal vez con la certeza de que todo se encuentra en orden en la dependencia en la que ha estado durante los últimos años, aunque las evidencias marcan lo contrario.

POLONIA. En términos generales, se trata de una Administración gris, con resultados pobres en términos deportivos de competencias nacionales y en lo relativo al manejo de recursos, pues encontramos un IED muy alejado de la transparencia. Ávila Ceniceros se llevó elogios por traer a Durango algunas justas internacionales de voleibol, pero de ahí en más los saldos son tristes y ahora, al cierre de la Administración, inicia un periodo de asueto que comenzó semanas atrás con un periplo sobre el extremo norte del Continente Americano, y ahora, en plena crisis de la Administración Estatal, se encuentra en Polonia y no va sola, pues se ha visto acompañada de varias integrantes de su equipo de trabajo en el Instituto, como Marcela Soto, Sofía Valenzuela y Ana Cecilia Gómez, la secretaria particular.

GRILL. Dicen los que saben dentro del mismo Instituto, que Ana Karen va de vacaciones y que lleva consigo quienes le han sido leales. No obstante, al observar las reacciones que ha tenido este periodo de esparcimiento en Canadá y en Europa, ella misma, la directora del IED, intenta justificar su recreo y sostiene categórica que lo que se diga no tiene sustento, que es grilla, que ella sigue chambeando duro. Considera que se trata de versiones solamente para fastidiar, porque en términos efectivos, no buscará estar más en Administración alguna, como si hubiera quien o quienes se fueran a pelear por tenerla en su equipo. La verdad lo dudo.

SELECCIÓN. Sin embargo, será el sereno, porque en Durango Ana Karen Ávila Ceniceros todavía hasta este día, es la responsable del Instituto Estatal del Deporte, y el asunto de la entrega-recepción le ha valido un soberano cacahuate, no ha estado presente para nada, de tal forma que así la mande llamar la Selección Nacional de Voleibol o el propio Andrés Manuel, de ninguna manera se justifica que deje tirada su responsabilidad al frente del IED, por la que los duranguenses le pagamos un sueldo bastante digno, como para que le haga segunda a aquellos que también les ha valido el trabajo conjunto y han dejado la Administración a la deriva.