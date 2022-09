Blanco y negro

Fundamental, presencia del Ejército y GN: JAT

GUARDIA. En la víspera de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó poderosamente la atención la declaración formulada por el gobernador del Estado, José Aispuro, en el sentido de que Durango apoya con todo la permanencia tanto del Ejército como de la Guardia Nacional en la entidad, al asegurar que ha sido la presencia de ambas corporaciones fundamental, para que el territorio estatal sea hoy de los más seguros de todo el país.

REVOLUCIONARIO. Ocurrió lo anterior, luego de que el miércoles, fue suspendida al menos de manera provisional la alianza Va por México, una vez que el Revolucionario Institucional de manera abierta se pronunció a favor de la propuesta de López Obrador, para que el Ejército permanezca hasta 2028 desarrollando labores que corresponden a corporaciones estatales o municipales, es decir, cuatro años más con respecto a un acuerdo inicial establecido en 2019 con el nacimiento de la Guardia Nacional.

POSICIÓN. Vale por supuesto recordar que el PRI hace apenas unos días atrás, de manera conjunta con el PAN y el PRD, había establecido de manera clara y categórica su posición con respecto a la iniciativa presidencial relativa a la permanencia militar en las calles y era de total oposición a que el Ejército desarrollara labores de seguridad pública.

AMLITO. Fíjese que todo cambió luego de que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pública y literalmente le habló al oído a Alejandro Cárdenas, quien desde hace rato había sido apodado irónicamente “Amlito” por los barruntos de nexos de él con López Obrador. De manera mágica el discurso cambió, para poner en riesgo evidente las optimistas proyecciones de alianza hacia 2023 y 2024 de Va por México, que llevaban el objetivo fundamental de bajar del avión a Morena.

BENÍTEZ. Ya en lo local, en su estilo crítico, Luis Enrique Benítez Ojeda reconoce los riesgos de que no haya alianza, se pronuncia en contra de la iniciativa de Yolanda de la Torre, al argumentar, en una afirmación que me parece tiene toda la razón, que millones de mexicanos confiaron en Va por México para defender sus intereses e ir en contra de Morena y de AMLO. Estima que no se puede traicionar esa confianza. Reconoce que la gente dirá que sí a la permanencia del Ejército en la calle, sin embargo, eso dará pie para que las cosas continúen como hasta ahora. Sostiene que entre más se prolongue la presencia militar en tareas que corresponde a estados y municipios, será el cuento de nunca acabar y en 2028 será exactamente lo mismo.