Blanco y negro

AGAVE. No tienen la certeza de lamentar o celebrar la culminación del sexenio algunos trabajadores de la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, específicamente quienes se desempeñan en el restaurante Agave, y quienes tienen pendiente el pago de diversos conceptos desde principio de año y evidentemente como dijo don Teofilito, lo seguirán teniendo.

PEYORATIVO. Y no están seguros de qué preferir, si reír o llorar, porque por una parte se quejan del trato despótico, peyorativo y altanero que recibieron durante los últimos seis años, por panistas que solían ser comensales en ese restaurante, de tal forma que desde esa perspectiva, pudiera haber júbilo, porque ya no tendrán que lidiar con personajes como Rodolfo Elizondo Torres, quienes les respondían con palabras altisonantes, insultantes, cuando le pedían que evitaran fumar en ese centro.

QUINCENA. Sin embargo, en contraparte, se extingue el sexenio, y los adeudos que ya suman una lana porque vienen desde enero de este año, consistentes sobre todo en el pago de aumentos y al parecer algo de retroactivo del año anterior, pues prevalecen y evidentemente no serán cubiertos ni esta quincena y ni la próxima, cosa que evidentemente lamenta este personal.

FAMILIA. Se trata de poco menos de una veintena de jefes y jefas de familia que se las han visto negras al no contar con ese billete que tenían presupuestado y que no obtendrán, al menos no en este mes y como están las cosas quién sabe en el resto del año.

SINDICATO. Por alguna razón, este grupo no pertenece al Sindicato de los Tres Poderes. Sí están sindicalizados, pero con los meseros de la CTM, central que desde el primer momento tiene conocimiento del problema, y que evidentemente no ha hecho nada, no lo suficiente, por solucionar esta circunstancia de meseros, cocineros, lavaplatos, chefs y demás que prestan sus servicios en el Agave.

BOLSILLO. Claro que el de Rodolfo Elizondo no es el único, hubo más personajes que maltrataron a estos trabajadores, en un dato que también se informó al sindicato, que extrañamente no hizo nada. Pero más, pues en múltiples ocasiones, al término del desayuno o la comida entre panistas, no hubo quién pagara y la cuenta se la dejaron al director de Pensiones, don Pancho Esparza, quien tuvo que apoquinar de su bolsillo. Que hubo miembros del Partido Acción Nacional honorables y que además de un buen comportamiento con quienes les atendieron, pagaron sus cuentas, claro que sí los hubo, sin embargo, aquí el malestar es contra los otros, los que por cierto no fueron pocos.

