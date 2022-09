Blanco y negro

Un gabinete diverso en el gobierno estatal

GABINETE. Llamó la atención que al dar a conocer a los integrantes de su gabinete legal y ampliado, el gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, fue enfático al pedir un voto de confianza a los duranguenses durante este encuentro con los medios de comunicación que tuvo como escenario el patio principal del Museo General Francisco Villa.

EQUIPO. Se trata de un equipo de trabajo conformado por cuadros muy conocidos y otros no tanto, desde luego como siempre, con algunas sorpresas, y que enfrentará seguramente el reto profesional más importante de su vida y en la mente de cada uno de los funcionarios, debe prevalecer la confianza que más de 370 mil durangueses entregaron al postulado por la alianza Va por Durango y por supuesto el desafío que significará asumir un gobierno en catástrofe financiera.

SEXENIO. Es decir, es importante que no ocurra lo que pasó en el sexenio que recién concluyó, en el que desde el principio, algunos funcionarios bien identificados, comenzaron a trabajar para sus causas personales, dejando a un lado el compromiso firmado cuando rindieron protesta para asumir sus cargos. Algo que tampoco debe ocurrir, es que estos personajes de los que los duranguenses tenemos una enorme expectativa, echen su gato a retozar una vez en su escritorio.

EJEMPLO. Y es que respecto a lo ocurrido con la gente del ahora exmandatario José Aispuro Torres, existen ejemplos específicos de quienes se pusieron a trabajar para su santo desde el mismo inicio del periodo gubernamental y que además, hubo quien le advirtió del riesgo al Ejecutivo, pero no hizo caso. Me refiero a Tomás Ramón Dávila Flores, famoso por el “Sedecogate”, cuando se dedicó a prestarles lana a sus cuates empresarios en plena pandemia y que por ende se tuvo que ir. También, el caso de Jesús Arturo Díaz Medina, un empresario que vino a conducir las finanzas de una entidad con las extremidades inferiores y los resultados son más que evidentes.

ESPERANZA. Me parece que hay que atender el llamado que formula el gobernador Villegas Villarreal y dejar la esperanza de sacar a Durango del bache a las personalidades ya conocidas. Por cierto que en esta camada hay de todo, donde se debe destacar por supuesto el cumplimiento del compromiso del Ejecutivo de entregar al menos el 50% de las posiciones a mujeres. Lo cierto, es que todos serán seguidos con marca personal, con lupa, de tal forma que hay que insistir en que su comportamiento debe ser no solamente ejemplar, sino de súper dotados en cuestiones de honestidad y transparencia, de trabajo arduo, como lo citó Esteban, de 24/7. Veremos.

VELA. También por cierto, uno de los secretarios de los que no he escuchado un solo “pero”, es del secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien luego del tropiezo recompuso el camino y regresó al redil tricolor. Es un elemento que en donde lo han puesto, ha dado resultados positivos y ahora, su trabajo tendrá que ser mejor. Eso es claro. Quien sí ha sido más que cuestionado, es Oziel Navarrete, exsecretario de Desarrollo Económico con Jorge Herrera Caldera, y ahora, responsable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Algo debe de saber del tema. De entrada, lo único que me consta, es que crió avestruces en su rancho de colonia Hidalgo. Vamos a ver.