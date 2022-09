Blanco y negro

IGUALITARIO. Sin mucho ruido, sin aspavientos, tal y como ha sido su estilo desde la obtención de la victoria en la elección de junio pasado, o como en el momento de asumir la gubernatura mediante un acto sobrio, y en este caso de hecho prácticamente sin aparecer en escena, Esteban Villegas Villarreal promovió la emisión del decreto que además de aprobar la realización de matrimonio igualitario ante el Registro Civil en Durango, movilizó a un Congreso del Estado que al menos durante las tres últimas legislaturas, en una postura muy criticada, estuvo aplazando el asunto, a pesar de la exigencia de la Corte para legislar sobre el tema y finalmente también fue aprobada la iniciativa presentada por David Ramos Zepeda desde 2019.

INICIATIVA. La primera iniciativa formulada en torno al matrimonio igualitario fue presentada desde 2015, por el entonces legislador perredista Israel Soto Peña y no prosperó, se depositó en la congeladora y se pasó. Luego, en 2018, hizo lo propio la diputada también del Partido de la Revolución Democrática, Mar Grecia Oliva Guerrero y de igual manera, esa camada de legisladores en su mayoría, simplemente pasó sin ver y no ocurrió nada. En 2019 finalmente reformuló la propuesta también un perredista, David Ramos Zepeda, hoy alcalde de Guadalupe Victoria, y ha sido su iniciativa la que finalmente prosperó, para beneplácito de la comunidad LGBTT, que sin discriminación podrá contraer matrimonio.

CORTE. Sin embargo, hay que decir que no obstante la intervención en el asunto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligó a algunos congresos estatales a legislar y entre estos Durango, así como Guerrero, Tamaulipas y Tabasco, en una postura verdaderamente timorata, la mayoría de la actual Legislatura hizo su mejor esfuerzo para seguir posponiendo la revisión a la iniciativa en cuestión relativa al matrimonio igualitario.

CIVIL. Hubo pues la necesidad de que llegara al Poder Ejecutivo un mandatario determinado a atender exigencias sociales, y como ya se indica, Esteban Villegas Villarreal sin hacer mucho ruido, formuló el acuerdo administrativo que estableció la obligación de los titulares de las oficialías del Registro Civil en Durango, a celebrar los actos matrimoniales sin discriminación y sin que sea necesario mediar un recursos legal para su procedencia, desde luego siempre y cuando se cumplan con los requisitos que debe atender cualquier ciudadano.

VILLEGAS. Aunque algunos legisladores obviamente difieren, hay quienes opinan que Villegas Villarreal con la emisión de este decreto, hizo ver mal a miembros de la LIX Legislatura. Me parece que en efecto, sí la hizo ver exigua, porque dejó mucho que desear por la postura medrosa, tímida y apocada de buena parte de quienes integran este Poder y me parece interesante citar la parte medular del contenido del acuerdo en cuestión, el cual indica que se garantiza a partir del 18 de septiembre de 2022, la no discriminación por origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, salud, religión, opinión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos, sin que medie recurso legal alguno para su procedencia.