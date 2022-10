Blanco y negro

No sabía Mojica del desastre financiero

GALLO. Con barba de varios días, ayer viernes hizo acto de presencia en el escenario público capitalino el ahora exsecretario general de Gobierno, Jorge Clemente Mojica Vargas, quien a diferencia del resto de integrantes del exgabinetazo de José Rosas Aispuro Torres, no solamente caminó por las calles de esta maltratada ciudad, sino que atendió a los medios de comunicación. “El Gallo” fue a desayunar al Gobernador y ni modo que no fuera visto por representantes de los medios de comunicación, y ni modo que no lo fueran a entrevistar.

VOZ. En efecto, sí dio la cara a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, sin embargo, entre otras cosas, dijo que él no sabía del desastre financiero de la Administración, y por supuesto que la crítica no se hizo esperar. Aclara el exfuncionario que su responsabilidad nada tenía que ver con el manejo de recursos y que de hecho, en la SGG no se manejaba lana, que su ámbito era la gobernabilidad. Entonces, destacar que salió a la calle y dio la cara, empero el cuento de que no se daba cuenta del desorden, es otro boleto. Ha dicho el exalcalde de Durango de 1989 a 1992, que “el que nada debe nada teme” y tiene credibilidad su dicho, empero, eso de que no sabía, como que le resta fuerza y seriedad a su voz.

En riesgo la alianza va por México

AMLITO. A pesar de las versiones expuestas por parte de los dirigentes partidistas locales, quienes tratando de tapar el sol con un dedo o, intentando darle atole con el dedo a la comunidad que obviamente ya no se deglute cuentos tan fácilmente, en el terreno de la realidad la denominada alianza Va por México, está en más riesgo de disolverse que nunca, luego de los últimos acontecimientos cuyo protagonista ha sido el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le acentuó el apoyo de “Amlito”.

FRIALDAD. Una manifestación más que contundente al respecto, es lo que algunos duranguenses pudimos observar hace apenas unas semanas aquí, en el acto de toma de protesta del gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, donde fue clara la frialdad con la que se vieron, así simplemente, se vieron, porque no se saludaron precisamente Alejandro Moreno y Marko Cortés, el jefe nacional panista.

EJÉRCITO. Y es que, no era para menos, cuando de un día para otro se aplica un giro completo en torno al asunto de la postura partidista respecto a la entonces posibilidad de que el Ejército continuará realizando labores de seguridad pública en las calles de las ciudades del país. Primero, en coordinación con PAN y PRD, el tricolor, en voz del propio “Alito” estableció su rechazo a la iniciativa presidencial.

MAGIA. Luego, como por arte de magia, la versión fue a favor de Morena y sorprendentemente, la práctica política alejada extrañamente de la ética, se hizo presente y como obedientes corderos un sinfín de priistas, no todos, pero sí la mayoría, obviamente le hicieron segunda a su líder.